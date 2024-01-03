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3 فوائد لتدليك البشرة باستمرار.. يقلل الانتفاخ والتجاعيد

1/3/2024 4:31:22 AM
(MENAFN- Youm7) تهتم الفتيات كثيرا بالظهور بوجه مثالي وملامح غير مرهقة، من خلال حرصهن المستمر على البحث عن أفضل طرق العناية ببشرة الوجه، وتعد من أفضل الطرق للحصول على بشرة مثالية متألقة هو تدليك البشرة وفقا لما ذكره موقع"harpersbazaar
"حيث يعمل على:

نضارة البشرة

تدليك البشرة بانتظام يحفز تدفق الدم للحصول على نضارة فورية، ويساهم في استرخاء عضلات الوجه مما يقلل التوتر.

تقليل الانتفاخ

تدليك البشرة تأثيره على البشرة يشبه تأثير عمليات النحت التي يتجه إليها البعض للحصول على وجه مثالي خالي من الانتفاخ، والظهور بوجه مشرق و طبيعي.


تدليك البشرة


تقليل التجاعيد

تتنوع أدوات تدليك البشرة وتشتهر بالاهتزازات التي تقوم به على البشرة، ومن نتائجها تقليل التجاعيد وجعل الفك مشدودا وظهورعظام الوجه بوضوح.


نضارة البشرة








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