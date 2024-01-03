3 فوائد لتدليك البشرة باستمرار.. يقلل الانتفاخ والتجاعيد

(MENAFN
- Youm7) تهتم الفتيات كثيرا بالظهور بوجه مثالي وملامح غير مرهقة، من خلال حرصهن المستمر على البحث عن أفضل طرق العناية ببشرة الوجه، وتعد من أفضل الطرق للحصول على بشرة مثالية متألقة هو تدليك البشرة وفقا لما ذكره موقع"harpersbazaar
"حيث يعمل على:
نضارة البشرة
تدليك البشرة بانتظام يحفز تدفق الدم للحصول على نضارة فورية، ويساهم في استرخاء عضلات الوجه مما يقلل التوتر.
تقليل الانتفاخ
تدليك البشرة تأثيره على البشرة يشبه تأثير عمليات النحت التي يتجه إليها البعض للحصول على وجه مثالي خالي من الانتفاخ، والظهور بوجه مشرق و طبيعي.
تدليك البشرة
تقليل التجاعيد
تتنوع أدوات تدليك البشرة وتشتهر بالاهتزازات التي تقوم به على البشرة، ومن نتائجها تقليل التجاعيد وجعل الفك مشدودا وظهورعظام الوجه بوضوح.
نضارة البشرة
MENAFN03012024000132011024ID1107679689
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.