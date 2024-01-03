أبراج فى 2024.. كل ما تقع تقوم ويعرفون بملوك القوة والتحمل.. أبرزها الأسد

MENAFN - Youm7) ليس بالضروري أن تكون صاحب قوة جسمانية، ولكن هناك عددا كبيرا من الشخصيات التي تحمل بداخلها القوة الداخلية التي تعبرعنها، لذا يستعرض "اليوم السابع" خلال السطور التالية الأبراج الأكثر قوة وتحمل لا تتأثر بالظروف وفقًا لما أشارت إليها مايا ناجي خبير الأبراج .





شخصية قوية لا تستسلم





أبراج قوية إذا وقعت تنهض:برج الأسد:

يتصف مولود برج الأسد بعدد كبير من الصفات الإيجابية التي ترأسها القوة والتحمل، فمولود برج الأسد دائمًا سريع النهوض بعد كل صدمة أو انتكاسة، فهو أسد لا يضام أبدًا يرفض الاستسلام لأي ظرف من الظروف، أيضًا يعرف عن برج الأسد أنه من أكثر الشخصيات القوية الواثقة في نفسها.





برج الميزان:

برج الميزان من الأبراج طيبة القلب شديدة التعامل قوية الشخصية، لا يستسلم مولود الميزان لأي مشكلات في حياته، أيضًا يرفض قهر الظروف وينهض من جديد، من الشخصيات المحاربة، التي تضرب الظروف بعرض الحائط .





برج العقرب:



برج العقرب من أكثر الأبراج التي تتسم بالقوة وحسن التصرف، يمتلك مولود العقرب صفات كثيرة تجعله شخص مميز وقادرعلى تخطي الأزمات، محب للحياة، قادرعلى رفض

السلبيات لا يستسلم لأي ظرف يتسبب في توقف حياته .





برج الحمل:



برج الحمل من الأبراج النارية التي لا يمكنها الاستسلام لأي ظرف في حياتها، أيضًا يتصف برج الحمل بالعديد من المميزات التي تجعله شخص مميز بين باقي الأبراج، يمكن للحمل أن يصمد أمام المشكلات بدون توضيح لما يشعر به .





شخصية قوية







