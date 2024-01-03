زيادة شعبية عمليات تجميل الحيوانات فى الصين للحصول على ودان ميكى ماوس

MENAFN - Youm7) شعبية عمليات تجميل"آذان ميكى" ترتفع بين أصحاب الحيوانات الأليفة فى الصين على الرغم من المخاوف بشأن الإجراءات التجميلية المؤلمة والمحفوفة بالمخاطر التى يتعرض لها الحيوانات، فإجراء جراحة تجميلية للحيوانات الأليفة للحصول على "أذن ميكى" حتى تبدو مثل فأرة ديزنى الكرتونية الشهيرة، هو اتجاه مثير للقلق بشكل متزايد فى الصين.

قط وميكي ماوس





ويطالب كبار خبراء الحيوانات بوقف هذه الممارسة بسبب الألم الجسدى والضيق النفسى الذى تسببه، وفقا لموقع scmp.

وقد اجتذب أحد الإعلانات عن عيادة للحيوانات الأليفة فى منطقة بيبى فى تشونجتشينغ فى جنوب غرب الصين، والذى يروج لشراء مجموعة "أذن ميكى"، اهتماما كبيرا.

وتقول إن عرضها الخاص بقيمة 300 يوان ما يعادل 40 دولارًا أمريكيا للإجراء الذى سيتم تنفيذه فى عيد الربيع الصينى، سيعتمد على "جدول الإنتاج" الواضح "للمصنع".

وأوضح ليو يون دونغ، عميد مركز لوفينغ كير الدولى لطب الحيوانات الأليفة فى بكين، للصحيفة أن الإجراء يتكون من جزأين، أولاً، عملية الاستئصال الجراحى والتى تحتاج إلى تخدير وتستغرق حوالى نصف ساعة، وتتضمن مرحلة التصميم الثانية تشكيل الأذنين لتبقى فى وضع مستقيم، وهو ما قد يستغرق من 20 إلى 60 يومًا.

تستغرق هذه المرحلة وقتًا أطول قليلاً وتتطلب تعديلات متكررة لضمان بقاء أذن الحيوانات الأليفة فى وضع مستقيم بشكل دائم.

على الرغم من أنه من القانونى إجراء هذا الإجراء، إلا أن مستشفيات الحيوانات الكبيرة ذات السمعة الطيبة فى المدن الكبرى نادرًا ما تجرى هذا النوع من الجراحة على الحيوانات الأليفة.

وقال ليو: "إنها قضية أخلاقية": "نادرا ما يتم إجراؤه فى مستشفيات الحيوانات الأليفة فى مدن المستوى الأول ولكنه شائع فى بيوت الكلاب ومرافق التربية، حاليًا، لا توجد قيود قانونية على هذه الجراحة فى الصين.. نحن كأطباء بيطريين نلتزم بمبدأ الرفق بالحيوان ولا نؤيد هذه العمليات الجراحية، الزملاء الذين التقيت بهم يعارضون ضمنيًا مثل هذه العمليات الجراحية"

وأكد أن تأثير الجراحة على الحيوانات الأليفة يشمل الألم الجسدى والعذاب النفسي، إلى جانب مخاطر التخدير التى قد تؤدى إلى صدمة نفسية بالإضافة إلى آثار جانبية جسدية.

وحذر تشن يونغ، وهو طبيب بيطرى من مستشفى شنتشن ليانخه للحيوانات الأليفة، من أن هذا الإجراء قد يؤدى أيضًا إلى سلوك تشويه الذات بين الحيوانات الأليفة.

وقد تلقى هذا الاتجاه الناشئ رد فعل عنيفًا كبيرًا عبر الإنترنت من العديد من محبى الحيوانات الأليفة الصينيين، حيث قال أحدهم "قطع ذيول وقطع آذان - هل أصحاب الحيوانات الأليفة هؤلاء مرضى؟ من أين يأتى طلب السوق هذا؟"، وأضاف آخر: "إذا كانوا يعتقدون أنه لطيف، فعليهم أن يحاولوا قطع آذانهم بهذه الطريقة".