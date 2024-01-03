زيادة شعبية عمليات تجميل الحيوانات فى الصين للحصول على ودان ميكى ماوس

(MENAFN
- Youm7) شعبية عمليات تجميل
"آذان ميكى" ترتفع بين أصحاب الحيوانات الأليفة فى الصين على الرغم من المخاوف بشأن الإجراءات التجميلية المؤلمة والمحفوفة بالمخاطر التى يتعرض لها الحيوانات، فإجراء جراحة تجميلية للحيوانات الأليفة للحصول على "أذن ميكى" حتى تبدو مثل فأرة ديزنى الكرتونية الشهيرة، هو اتجاه مثير للقلق بشكل متزايد فى الصين.
قط وميكي ماوس
ويطالب كبار خبراء الحيوانات بوقف هذه الممارسة بسبب الألم الجسدى والضيق النفسى الذى تسببه، وفقا لموقع scmp.
وقد اجتذب أحد الإعلانات عن عيادة للحيوانات الأليفة فى منطقة بيبى فى تشونجتشينغ فى جنوب غرب الصين، والذى يروج لشراء مجموعة "أذن ميكى"، اهتماما كبيرا.
وتقول إن عرضها الخاص بقيمة 300 يوان ما يعادل 40 دولارًا أمريكيا للإجراء الذى سيتم تنفيذه فى عيد الربيع الصينى، سيعتمد على "جدول الإنتاج" الواضح "للمصنع".
وأوضح ليو يون دونغ، عميد مركز لوفينغ كير الدولى لطب الحيوانات الأليفة فى بكين، للصحيفة أن الإجراء يتكون من جزأين، أولاً، عملية الاستئصال الجراحى والتى تحتاج إلى تخدير وتستغرق حوالى نصف ساعة، وتتضمن مرحلة التصميم الثانية تشكيل الأذنين لتبقى فى وضع مستقيم، وهو ما قد يستغرق من 20 إلى 60 يومًا.
تستغرق هذه المرحلة وقتًا أطول قليلاً وتتطلب تعديلات متكررة لضمان بقاء أذن الحيوانات الأليفة فى وضع مستقيم بشكل دائم.
على الرغم من أنه من القانونى إجراء هذا الإجراء، إلا أن مستشفيات الحيوانات الكبيرة ذات السمعة الطيبة فى المدن الكبرى نادرًا ما تجرى هذا النوع من الجراحة على الحيوانات الأليفة.
وقال ليو: "إنها قضية أخلاقية": "نادرا ما يتم إجراؤه فى مستشفيات الحيوانات الأليفة فى مدن المستوى الأول ولكنه شائع فى بيوت الكلاب ومرافق التربية، حاليًا، لا توجد قيود قانونية على هذه الجراحة فى الصين.. نحن كأطباء بيطريين نلتزم بمبدأ الرفق بالحيوان ولا نؤيد هذه العمليات الجراحية، الزملاء الذين التقيت بهم يعارضون ضمنيًا مثل هذه العمليات الجراحية"
وأكد أن تأثير الجراحة على الحيوانات الأليفة يشمل الألم الجسدى والعذاب النفسي، إلى جانب مخاطر التخدير التى قد تؤدى إلى صدمة نفسية بالإضافة إلى آثار جانبية جسدية.
وحذر تشن يونغ، وهو طبيب بيطرى من مستشفى شنتشن ليانخه للحيوانات الأليفة، من أن هذا الإجراء قد يؤدى أيضًا إلى سلوك تشويه الذات بين الحيوانات الأليفة.
وقد تلقى هذا الاتجاه الناشئ رد فعل عنيفًا كبيرًا عبر الإنترنت من العديد من محبى الحيوانات الأليفة الصينيين، حيث قال أحدهم "قطع ذيول وقطع آذان - هل أصحاب الحيوانات الأليفة هؤلاء مرضى؟ من أين يأتى طلب السوق هذا؟"، وأضاف آخر: "إذا كانوا يعتقدون أنه لطيف، فعليهم أن يحاولوا قطع آذانهم بهذه الطريقة".
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