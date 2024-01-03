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رئيس جهاز العاصمة الإدارية يلتقى ممثلى الشركات المنفذة للحدائق المركزية

1/3/2024 4:31:19 AM
(MENAFN- Youm7) عقد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي جميع الشركات المنفذة لمشروع منطقة الحدائق المركزية بالمدينة " النهر الأخضر "، لمتابعة مستجدات المشروع.



وفي بداية الاجتماع، ناقش رئيس الجهاز مع الشركات المسند لها الأعمال الخاصة بالحدائق المركزية، موقف المشروع، وذلك بحضور استشاري المشروع ومسئولي الجهاز.



وشدد رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، على الالتزام بالبرنامج الزمني الخاص بالانتهاء من الأعمال، كما قام بمناقشة مديري المشروع والاستشاريين المشرفين على تنفيذ الأعمال، مشدداً على الأخذ في الاعتبار أن المشروع هو بمثابة تحد، لأنه لأول مرة ينفذ مشروع بهذا الحجم، والمكونات، مشددا
أيضاً على إنهاء المشروع بأفضل جودة واتقان، طبقاً للمواصفات الفنية.



وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن المشروع
مُتنزه على مستوى عالميّ يمثل محورًا رئيسياً للتنمية في العاصمة الإدارية الجديدة، ومتنفسًا عامًا لمختلف الأحياء القائمة، مشيرا إلى أن هذه الحدائق ستكون حلقة الوصل بين سلسلة من الأحياء العمرانية بالمدينة، وستكون إحدى الحدائق المميزة على مستوى الشرق الأوسط والعالم، حيث يصل طولها إلى أكثر من 10 كم، وتصل مساحتها إلى نحو 1000 فدان، مما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم.
















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