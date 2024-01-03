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وزير الاتصالات يلتقى سفيرة الولايات المتحدة لبحث تعزيز التعاون

1/3/2024 4:31:19 AM
(MENAFN- Youm7) استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة والوفد المرافق لها لبحث تعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وخلال اللقاء؛ أوضح الدكتور عمرو طلعت أن هناك تواجد لكبرى الشركات الأمريكية
فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى فى ضوء تعدد مجالات التعاون بين البلدين، مشيرا إلى زيارته للولايات المتحدة الأمريكية خلال سبتمبر الماضى والتى شهدت مباحثات مثمرة مع مسئولين حكوميين ومن القطاع الخاص نتج عنها ضخ المزيد من الاستثمارات الأمريكية بمصر.



واستعرض الدكتور عمرو طلعت أبرز التطورات التى يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى فى ضوء تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية؛ مشيرا إلى أن كافة مشروعات الوزارة يتم تنفيذها من خلال إقامة شراكات مع شركات محلية وعالمية؛ مؤكدا أن مصر تحظى بالعديد من المزايا التنافسية فى مجال التعهيد؛ داعيا الشركات الامريكية للاستثمار فى إقامة مراكز لها بمصر لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات خاصة فى تخصصات التكنولوجيات عالية القيمة.



ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى أنه تم إنشاء المرحلة الأولى من مدينة المعرفة بالعاصمة الادارية الجديدة والتى يتم من خلالها توفير برامج لدعم الابداع التكنولوجى وريادة الأعمال، وبناء القدرات الرقمية، بالإضافة إلى دعم البحث والتطوير وريادة الأعمال فى مجال التكنولوجيات المساعدة، كما تضم مركز إمحوتب للإبداع والتطوير الذى يحتوى على معامل متطورة ويستضيف شركات محلية وعالمية متخصصة فى مجال التصميم الإلكترونى؛ مضيفا انه يتم حاليا انشاء المرحلة الثانية لمدينة المعرفة والتى ستوفر فرص للشركات العالمية للتواجد بها.



وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه يتم تنفيذ مشروع لرفع كفاءة الانترنت فى كافة أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى قرى حياة كريمة لتوفير الانترنت فائق السرعة وتحسين خدمات الاتصالات وتطوير مكاتب البريد ونشر الثقافة الرقمية.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى جهود الدولة لحوكمة البيانات والتى من بينها إصدار قانون لحماية البيانات الشخصية بالإضافة إلى إقرار "سياسة الحوسبة السحابية أولا".



وأكد الدكتور عمرو طلعت أن مصر غنية بالكوادر التكنولوجية حيث يتم الاستثمار فى اعداد الكفاءات المتخصصة فى مختلف المجالات التكنولوجية؛ مشيرا إلى أن الوزارة أنشأت جامعة مصر للمعلوماتية لتكون أول جامعة متخصصة بأفريقيا فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، حيث تمنح الجامعة شهاداتها بالتعاون مع جامعات أمريكية؛ معربا عن تطلعه إلى المزيد من التعاون بين البلدين فى مجال بناء القدرات الرقمية خاصة فى البرامج المقدمة لتنمية مهارات المهنيين المستقلين فى التخصصات التقنية والشخصية واللغوية، وكذلك التعاون فى مراكز البيانات، وتصميم الإلكترونيات.



وفى ختام اللقاء دعا الدكتور عمرو طلعت السفيرة لزيارة جامعة مصر للمعلوماتية ومراكز إبداع مصر الرقمية التى أنشأتها الوزارة لتهيئة المناخ الداعم للابتكار التكنولوجى وريادة الأعمال.



ومن جانبها؛ أشادت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة بالجهود المبذولة والتطورات التى يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري؛ مؤكدة على اهتمامها بتعزيز التعاون مع مصر فى المجالات ذات الصلة بما فى ذلك البنية التحتية للاتصالات، وحوكمة البيانات، وبناء القدرات، وتشجيع الشركات الأمريكية للاستثمار في تلك المجالات.



حضر اللقاء المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والدكتور يحيى إسماعيل مستشار الوزير لصناعة الإلكترونيات، والدكتورة
سوزان العقباوى مستشار الوزير لحوكمة البيانات، والسفير
خالد طه مستشار الوزير لشئون العلاقات الدولية.



وحضر من الوفد الأمريكى؛ بريان نافزيجر القائم بأعمال المستشار الاقتصادى بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، وإيرين كول القائم بأعمال المستشار التجارى بالسفارة، ودوري وينتر مسؤول بالقسم الاقتصادى بالسفارة.
















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