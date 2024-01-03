الحديث عن مشوار الأديب العالمى نجيب محفوظ والترجمة فى الأعلى للثقافة

MENAFN - Youm7) ينظم المجلس الأعلى للثقافة، لجنة الترجمة، ندوة "نجيب محفوظ والترجمة"، والتي تنظمها لجنة الترجمة برئاسةالدكتور حسين محمود، بالتعاون مع لجنة الدراسات الأدبية والنقدية، برئاسة الدكتور أحمد درويش، وذلك يوم الأحد 24 يناير الحالي، فى تمام السادسة مساء الأحد، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

يشارك في الندوة الدكتور أحمد درويش أستاذ النقد الأدبي والأدب المقارن كلية دار العلوم

جامعة القاهرة ومقرر لجنة الدراسات الأدبية والنقدية، والدكتور عاصم عز الدين العماري أستاذ اللغة الألمانية وآدابها كلية الألسن جامعة عين شمس، والدكتور عصام حمزه

أستاذ الدراسات اليابانية

جامعة القاهرة، والدكتور سامي مندور أستاذ اللغة الفرنسية وآدابها كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، والدكتور لبنى عبد التواب وكيل كلية الآداب للدراسات العليا سابقا، ويديرها الدكتور حسين محمود أستاذ الأدب واللغة الإيطالية.

كما تعقد لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس الأعلى للثقافة، ومقررها الدكتور عطية الطنطاوي، محاضرة بعنوان "سكان مصر وتحديات المستقبل"، وذلك في تمام الخامسة مساء، اليوم الأربعاء 3 يناير

بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

ويدير المحاضرة الدكتور عطية الطنطاوي عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة ومقرر اللجنة، ويحاضر فيها الدكتور سامح عبد الوهاب، أستاذ جغرافيا السكان بجامعة القاهرة وعضو اللجنة، كما يعقب على المحاضرة الدكتور فتحي أبو عيانة، أستاذ الجغرافيا ورئيس جامعة بيروت الأسبق.