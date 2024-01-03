الحديث عن مشوار الأديب العالمى نجيب محفوظ والترجمة فى الأعلى للثقافة

(MENAFN
- Youm7) ينظم المجلس الأعلى للثقافة، لجنة الترجمة، ندوة "نجيب محفوظ والترجمة"، والتي تنظمها لجنة الترجمة برئاسة
الدكتور حسين محمود، بالتعاون مع لجنة الدراسات الأدبية والنقدية، برئاسة الدكتور أحمد درويش، وذلك يوم الأحد 24 يناير الحالي، فى تمام السادسة مساء الأحد، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.
يشارك في الندوة الدكتور أحمد درويش أستاذ النقد الأدبي والأدب المقارن كلية دار العلوم
جامعة القاهرة ومقرر لجنة الدراسات الأدبية والنقدية، والدكتور عاصم عز الدين العماري أستاذ اللغة الألمانية وآدابها كلية الألسن جامعة عين شمس، والدكتور عصام حمزه
أستاذ الدراسات اليابانية
جامعة القاهرة، والدكتور سامي مندور أستاذ اللغة الفرنسية وآدابها كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، والدكتور لبنى عبد التواب وكيل كلية الآداب للدراسات العليا سابقا، ويديرها الدكتور حسين محمود أستاذ الأدب واللغة الإيطالية.
كما تعقد لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس الأعلى للثقافة، ومقررها الدكتور عطية الطنطاوي، محاضرة بعنوان "سكان مصر وتحديات المستقبل"، وذلك في تمام الخامسة مساء، اليوم الأربعاء 3 يناير
بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.
ويدير المحاضرة الدكتور عطية الطنطاوي عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة ومقرر اللجنة، ويحاضر فيها الدكتور سامح عبد الوهاب، أستاذ جغرافيا السكان بجامعة القاهرة وعضو اللجنة، كما يعقب على المحاضرة الدكتور فتحي أبو عيانة، أستاذ الجغرافيا ورئيس جامعة بيروت الأسبق.
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