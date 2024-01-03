15يناير.. آخر موعد للتقدم لجائزة نجيب محفوظ بالجامعة الأمريكية

MENAFN - Youm7) أعلنت دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إطلاق أحدث دورات جائزة نجيب محفوظ للأدب 2024 للرواية العربية المنشورة خلال عامي 2022 و2023، على أن يغلق باب التقديم للجائزة 15 يناير جارى، ويتم إعلان الفائز أو الفائزة يوم 11 ديسمبر 2024، وتبلغ قيمة الجائزة 5.000 دولار وترجمة الرواية بالإنجليزية لكافة أنحاء العالم.

الترشح مفتوح للروايات المعاصرة، المكتوبة والمنشورة باللغة العربية، في أي مكان في العالم، بتاريخ حقوق التأليف، والنشر، في عامي 2023 و2024. والتي لم يتم ترجمتها ونشرها باللغة الإنجليزية

وتأتى شروط الجائزة:

أي رواية حصلت بالفعل على جائزة أدبية أخرى مؤهلة للترشح.

لا يتم قبول الروايات المنشورة ذاتيًا بواسطة مؤلفيها.

مجموعات القصص القصيرة أو المجموعات الشعرية غير مؤهلة للترشح.

ترشيح الأعمال مقبول عن طريق المؤلف أو دار النشر التي نشرت الرواية باللغة العربية.

ينبغي أن يكون المؤلف الذي ترُشح أعماله على قيد الحياة وقت الترشح للجائزة.

بترشيح أى رواية، يعد المؤلف أو الناشر "اعتمادًا على من يحمل حقوق اللغة الإنجليزية" موافقا على أنه في حالة فوز روايته، سيتم ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، ونشرها في جميع أنحاء العالم، بواسطة دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

عند تقديم أي رواية للجائزة، يٌعتبر المؤلف أنه قد وافق على أن يكون متاحًا للأنشطة الترويجية مثل الظهور الإعلامي المتعلق بالجائزة أو السفر داخل العالم العربي.

تحتفظ دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة بحقها في رفض أي ترشيح لا يتوافق مع قواعد الترشح.

يعد قرار لجنة تحكيم الجائزة قراراً نهائيًا