قبل 99 عاما تابوت الملك توت عنخ آمون يظهر للنور.. ما القصة؟

MENAFN - Youm7) تظل مقبرة الملك توت عنخ آمون هي الأكثر رواجًا في العالم نظرًا لاكتشافها بشكل كامل دون أن تتعرض للسرقة، وهو الحدث الذى زلزل العالم، إذ عثر عليها عالم المصريات البريطاني هوارد كارتر عام 1922، وبتمويل من اللورد كارنافون، فى منطقة وادى الملوك بمدينة الأقصر، بعد أن دله على مكانها الطفل حسين عبد الرسول، وكان هو الاكتشاف الأعظم، واحتل الحدث الصور الرئيسية بالصحافة الأجنبية، وبعد عامين من اكتشاف المقبرة تم العثور على تابوت الملك الذهبى، وبالتحديد في مثل هذا اليوم 3 يناير من عام 1924م.







لقد ظل التابوت فى مقبرة الملك الذهبى حتى تم نقله إلى المتحف المصرى الكبير بمنطقة الهرم، فى عام 2019، فى رحلة استمرت ما يقرب من 16 ساعة، وقد كان حالة التابوت صعبة للغاية، فخلال العمل على رفع التابوت، لاحظ فريق من المرممين من خلال الفحص المبدئى للتابوت أنه يعانى من ضعف شديد فى طبقات الجص المذهب، مع وجود بعض الشروخ فى الغطاء والقاعدة.







وأوضح الدكتور عيسى زيدان، المدير التنفيذي للترميم ونقل الآثار بوزارة الآثار، فى تصريحات سابقة لـ "اليوم السابع"،

أن فريق العمل قام بعد ذلك بعمل الترميم الأولى للتابوت يمثل فى تثبيت وتقوية القشور الضعيفة، وتدعيم الشروخ باستخدام الورق اليابانى، الأمر الذى من شأنه يمثل حماية للتابوت أثناء أعمال التغليف.







وأضاف الدكتور عيسى زيدان، أن فريق العمل حرص على استخدام مواد تمتص الرطوبة النسبية عند ارتفاعه من الحد المسموح بها، وكذلك استخدام أجهزة لقياس درجتى الحرارة والرطوبة خلال عملية النقل، ومن أهم الأشياء التى استخدمها فريق الترميم خلال أعمال النقل استخدام وحدات مضاد للاهتزازات لحماية التابوت أثناء أعمال النقل من الأقصر إلى المتحف المصرى الكبير.





ولفت مدير الترميم الأولى بالمتحف المصرى الكبير، أن رحلة التابوت من الأقصر إلى المتحف المصرى الكبير بالهرم، 16 ساعة وسط إجراءات وحراسات أمنية مشددة، وبمجرد وصول التابوت إلى مركز الترميم تم وضعه فى غرفة العزل لمدة 7 أيام، وبعد ذلك بدأت عملية التعقيم.