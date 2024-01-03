نعيمة عاكف فى مشروع عاش هنا.. إحدى علامات السينما المصرية

MENAFN - Youm7) أدرج الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، برئاسة المهندس محمد أبوسعدة، اسم الفنانة نعيمة عاكف في مشروع عاش هنا، ووضع لافته تحمل اسمها وعنوانها على باب منزلها في شارع أبو الفدا بالزمالك.







ولدت الفنانة الإستعراضية نعيمة عاكف في مدينة طنطا،

وتنحدر من عائلة مشهورة بأعمال السيرك وهي عائلة عاكف.

بدأت حياتها الفنية في سن الرابعة حيث تدربت على القفز على الحبال والإستعراضات الأكروباتية في سيرك أبيها ولكن عندما حجز البوليس على السيرك لسداد ديون والدها، نزحت إلى القاهرة مع أمها وأخواتها وذهبت للعمل مع الفنان علي الكسار ضمن فرقته في أحد العروض هناك شاهدتها الفنانة بديعة مصابني صاحبة أكبر فرقة ومسرح استعراضي في وقتها وعرضت عليها الإنضمام إلى فرقتها.

لافته عاش هنا

في ذلك المسرح شاهدها المخرج أحمد كامل مرسي فأسند إليها دور راقصة في فيلم ست البيت مع فاتن حمامة عام 1949،

في نفس العام، قدمت أول بطولة مطلقة لها وكانت في فيلم لهاليبو الذي يعد من علامات السينما المصرية على مدى تاريخها.

في عام 1950 قدمت فيلم بلدي وخفة وفيلم بابا عريس، وعام 1951 قدمت فيلم فرجت وفيلم فتاة السيرك،

وعام 1952 قدمت فيلم يا حلاوة الحب وفيلم النمر.

عام 1953 قدمت فيلم مليون جنيه مع محمود شكوكو وشكري سرحان ومحمود المليجي ومن إخراج حسين فوزي، وعام 1954 قدمت فيلم أربع بنات وضابط وفيلم نورعيوني، عام 1955 قدمت فيلم بحر الغرام، فيلم مدرسة البنات وفيلم عزيزة.

عام 1956 اختارها الفنان والمخرج زكي طليمات بطلة لفرقة الفنون الشعبية التي مثلت مصر وقدمت عروضها في الصين وموسكو حيث حصلت على جائزة أفضل راقصة في العالم، وعام 1957 قدمت فيلم تمر حنة مع رشدي أباظة وأحمد رمزي ومن إخراج حسين فوزي.

عام 1958 قدمت فيلم أحبك يا حسن مع شكري سرحان وعبد المنعم إبراهيم ومن إخراج حسين فوزي وكان آخر فيلم تقدمه معه - عام 1960 شاركت في فيلم خلخال حبيبي مع رشدي أباظة وتحية كاريوكا ومن إخراج حسن رضا وفيلم الزوج المتشرد مع أحمد رمزي وزهرة العلا ومن إخراج حسن الصيفي.

عام 1962 شاركت في فيلم الحقيبة السوداء مع شكري سرحان ومن إخراج حسن الصيفي، عام 1963 شاركت في فيلم بياعة الجرايد مع ماجدة وليلى فوزي ومن إخراج حسن الإمام، عام 1964 شاركت في فيلم من أجل حنفي مع أحمد رمزي وزهرة العلا ومن إخراج حسن الصيفي وفيلم أمير الدهاء مع فريد شوقي وشويكار ومن إخراج هنري بركات وكان آخر أعمالها.