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بعد احتساب بيانات واتساب ضمن جوجل درايف .. كيف تحافظ على مساحة التخزين؟

1/3/2024 4:31:12 AM
(MENAFN- Youm7) من المنتظر أن يتم احتساب النسخ الاحتياطية لتطبيق واتساب ضمن مساحة التخزين فى جوجل درايف، حيث تضع الشروط المحدثة للشركة، والتى تم الإعلان عنها الشهر الماضى، حداً للإعفاء طويل الأمد لبيانات واتساب.

وعلى الرغم من عدم تحديد تاريخ محدد، فإن مستخدمى الإصدار التجريبى من التطبيق يواجهون التغيير بالفعل، حيث تشمل النسخ الاحتياطية، سجل الدردشة والصور ومقاطع الفيديو، والتى سيتم احتسابها ضمن مساحتك التخزينية في جوجل درايف، وهو الأمر الذى لم يكن يحدث في السابق، إذ لم تكن مساحة واتساب تحتسب ضمن جوجل درايف.


وأكدت ميتا، الشركة الأم لتطبيق واتساب، أن التغيير سينطبق على جميع مستخدمى أندرويد في النصف الأول من عام 2024 وستتلقى إشعارًا قبل 30 يومًا، يتم عرضه على شكل اشعار في إعدادات Chat Backup بالتطبيق.

وبالنسبة لأولئك الذين يشعرون بالقلق من امتلاء سجل الدردشة الخاص بهم على Google Drive، هناك خيارات بديلة متاحة:
-النقل المباشر: استخدم أداة WhatsApp Chat Transfer المدمجة لترحيل بياناتك بسهولة إلى جهاز جديد، يتطلب هذا أن يكون كلا الهاتفين على نفس شبكة Wi-Fi، ولكن لا يلزم الاتصال بالإنترنت.
- النسخ الاحتياطية للنصوص فقط: اختر أسلوبًا أكثر كفاءة في استخدام المساحة من خلال النسخ الاحتياطي للرسائل النصية فقط، باستثناء ملفات الوسائط.
يعمل هذا التحول في السياسة على مواءمة مستخدمي أندرويد مع مستخدمي آيفون، الذين كانوا دائمًا يحتسبون نسخ واتساب الاحتياطية الخاصة بهم ضمن مساحة تخزين iCloud، كما أنه بمثابة تذكير بأن تضع في اعتبارك استخدام التخزين السحابي، خاصة مع تقلص حجم الخطط المجانية.








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