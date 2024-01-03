تقرير: أبل قد تسمح قريبا للمستخدمين بتحميل التطبيقات من مصادر خارجية

MENAFN - Youm7) قال رئيس وحدة وزارة العدل المسؤولة عن مراقبة انتهاكات قانون المنافسة، أن قضية مكافحة الاحتكار الأمريكية ضد حصرية متجر تطبيقات أبل "تطلق النار على جميع الأسطوانات"، وفقاً لموقع 9to5mac

المعنى الضمني هو أن شركة Apple قد تضطر قريبًا إلى السماح بمتاجر تطبيقات الطرف الثالث أو التحميل الجانبي في الولايات المتحدة وكذلك في أوروبا.

لقد قام منظمو مكافحة الاحتكار منذ فترة طويلة بالتحقيق في سيطرة شركة Apple الحصرية على تطبيقات iPhone التابعة لجهات خارجية، وسواء كنت مستهلكًا يرغب في شراء تطبيق iPhone ، أو مطورًا يرغب في بيع أحد التطبيقات، فهناك مكان واحد فقط يمكنك من خلاله القيام بذلك: متجر التطبيقات.

تتمتع شركة أبل بالسيطرة الكاملة على التطبيقات التي تسمح بدخولها إلى متجر التطبيقات، وتحدد الشركة شروطها الخاصة ــ بما في ذلك عمولتها بنسبة 15% أو 30% ــ والتي يتعين على المطورين والمستهلكين على حد سواء قبولها، ويعتبر العديد من المنظمين هذا انتهاكًا لقانون المنافسة.

لقد أصدر الاتحاد الأوروبي بالفعل تشريعًا بشأن هذا في شكل قانون الأسواق الرقمية

(DMA)، وأعلن أن متجر التطبيقات مشمول بالقانون، وهذا يعني أن شركة Apple يجب أن تسمح بالمنافسة في سوق تطبيقات

iPhone، ومن المرجح أن الطريقة الوحيدة التي يمكن للشركة من خلالها الالتزام الكامل بهذا التشريع هي السماح لمتاجر التطبيقات المنافسة على iPhone ويجب أن تمتثل أبل بحلول أبريل من العام المقبل.

تجري وزارة العدل الأمريكية (DOJ) منذ سنوات تحقيقاتها الخاصة في نفس المشكلة، ويتوقع العديد من خبراء المنافسة أن تتوصل إلى نفس النتيجة: أنه يجب على شركة Apple السماح إما بمتاجر تطبيقات الطرف الثالث، أو التحميل الجانبي للتطبيقات، تطبيقات الآيفون، أو كليهما.

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن الرجل المسؤول عن التحقيق الذي تجريه وزارة العدل، في إشارة ضمنية إلى أنها الآن قريبة من إصدار الحكم، ولم يخف جوناثان كانتر، رئيس وحدة مكافحة الاحتكار بوزارة العدل منذ نوفمبر 2021، طموحه في رفع قضايا ضد أكبر الشركات الأمريكية.

كان قسمه يحقق في سياسات متجر تطبيقات أبل لسنوات، وهو الآن، وفقًا لما قاله كانتر، "يطلق النار على جميع الأسطوانات"، ومع ذلك، فإن الفرصة المتاحة أمامه لرفع القضية تتضاءل، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية والتغيير المحتمل في الإدارة.

ومن المتوقع أن تكون مايكروسوفت واحدة من أولى الشركات التي تفتتح متجر تطبيقات تابع لجهة خارجية لتطبيقات

iOS، ومن المحتمل أن يفعل عدد من شركات الألعاب الكبرى نفس الشيء، وتمثل الألعاب حوالي نصف إيرادات متجر تطبيقات أبل.

كل هذا يجعل من المرجح على نحو متزايد أنه عندما تمتثل شركة أبل للقانون الأوروبي، فإنها قد تقرر اتخاذ القرار وتنفيذ التغيير على مستوى العالم، بدلا من الاضطرار إلى القيام بهذه الخطوة في دولة أو منطقة واحدة في كل مرة.