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البشر هيروحوا هناك تانى.. ماذا ينتظر برنامج ناسا للسفر إلى القمر فى 2024

1/3/2024 4:31:12 AM
(MENAFN- Youm7) سيكون أكبر إطلاق فضائي فى عام 2024 هو Artemis II، المقرر إجراؤه فى نوفمبر، والذي سيمثل أول رحلة لناسا إلى القمر منذ برنامج أبولو فى السبعينيات، حيث مر أكثر من أربعة عقود، لكن وكالة ناسا قررت العودة أخيرًا إلى القمر، وبدلاً من الهبوط على سطح القمر، ستحلق هذه الرحلة حوله.



وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيدور أربعة رواد فضاء على متن مركبة أوريون الفضائية التابعة لناسا حول القمر قبل العودة إلى الأرض.





ستمهد Artemis II أيضًا الطريق لـ Artemis III، والتي ستعقد في ديسمبر 2025، بشرط عدم وجود أي تأخير آخر، وسيهبط البشر في هذه الرحلة على سطح القمر لأول مرة منذ أبولو 17 في عام 1972.





كما أن كلاهما يأتي في أعقاب نجاح Artemis I في عام 2022، والتى دارت بكبسولة أوريون حول القمر ولكن دون وجود أي بشر بداخلها.





تواجد على متن المركبة ثلاثة دمى والعديد من الحلي التي اختارتها وكالة ناسا بما في ذلك حصاة البحر الميت، و567 علمًا أمريكيًا.



وترى وكالة ناسا أن برنامج أرتميس هو الذي يضع الأساس لكل من وكالات الفضاء الدولية والشركات الخاصة لبناء مستوطنة واقتصاد على سطح القمر، ومن هناك في النهاية إرسال البشر إلى المريخ.












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