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مركبة الفضاء جونو التابعة لناسا تكشف صورة جديدة عن قمر المشترى

1/3/2024 4:31:11 AM
(MENAFN- Youm7) خلال تحليقها السابع والخمسين حول كوكب المشتري، اقتربت مركبة جونو الفضائية التابعة لناسا من قمر الكوكب آيو أكثر من أي مهمة أخرى في العقدين الماضيين، وفقا لتقرير سبيس.



وقال التقرير، مرورًا بحوالى 930 ميلًا (1500 كيلومتر) من آيو وهو الجسم الأكثر بركانيًا في النظام الشمسي، تمكن جونو من التقاط صور مفصلة بشكل مذهل لقمر جوفيان، وهى المرة الوحيدة التي اقتربت فيها مركبة فضائية من آيو كانت في عام 2001، عندما مرت مركبة جاليليو الفضائية التابعة لناسا على ارتفاع 112 ميلاً (181 كيلومترًا) فوق القطب الجنوبي لآيو .



والتقطت جونو التي انطلقت في 5 أغسطس 2011 ووصلت إلى كوكب المشتري ونظام أقماره في 4 يوليو 2016 - بعد رحلة طولها 1.7 مليار ميل (2.8 مليار كيلومتر) - ستة مشاهد لآيو لتختتم عام 2023 بأناقة بعضها أبيض وأسود والبعض الآخر ملون، ولم يكن الغرض من الممر القريب مجرد التقاط بعض الصور المذهلة، ولكن أيضًا جمع بيانات مهمة حول آيو وبركاناته.



وقال سكوت بولتون، الباحث الرئيسي في جونو والعالم فى معهد أبحاث الجنوب الغربي، فى بيان صدر قبل التحليق: من خلال الجمع بين البيانات من هذا التحليق مع ملاحظاتنا السابقة، يدرس فريق جونو العلمي كيفية اختلاف براكين آيو ونبحث عن عدد مرات ثورانها، ومدى سطوعها وسخونتها، وكيف يتغير شكل تدفق الحمم البركانية، وكيف يرتبط نشاط آيو بتدفق الجسيمات المشحونة في الغلاف المغناطيسي لكوكب المشترى.
















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