الفيصلي يفكر بالمحترف السوري.. أبو طعيمة يسمي مساعديه لقيادة الوحدات.. موتا يدعم الزعبي بعد صدمة المنتخب

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

الفيصلي يفكر بالمحترف السوري

تفيد المعلومات أن فريق النادي الفيصلي، يفكر بالتعاقد مع محترفين اثنين من سورية، في ظل رحيل المحترفين الأجانب الذين تواجدوا في الفريق خلال مرحلة الذهاب من الدوري.

ورغم أن إدارة النادي لم تتخذ أي خطوات رسمية بهذا الشأن، إلا أن هناك معلومات رشحت، تفيد أن اللاعب السوري يعتبر الخيار الأقوى للفيصلي في المرحلة المقبلة، بانتظار القرار الرسمي الذي يأتي بالتنسيق مع الجهاز الفني.

ابو طعيمة يتفق مع الوحدات

توصل الوحدات لاتفاق مع المدرب أمجد أبو طعيمة، لتولي مهمة تدريب فريق كرة القدم، خلفا للمدرب العماني رشيد جابر.

وجرى صباح يوم أمس، اتصال بين رئيس نادي الوحدات بشار الحوامدة، والمدرب أبو طعيمة، تم فيه الاتفاق على كامل التفاصيل، على أن تكون الإدارة قد اجتمعت يوم أمس، لحسم الموضوع رسميا، في حال لم يطرأ أي مفاجآت.

وبحسب الاتفاق الأولي، فإن أبو طعيمة سيستعين بالمدرب عامر عقل كمدرب عام، ورافت العلامي ووسام حزين مدربا لحراس المرمى، وسعد العمارين (المتواجد حاليا في المانيا) مدربا للياقة.

عموتة ليس مقتنعا بأسماء المدربين المعروضين عليه

تفيد المعلومات أن المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة، لم يقتنع بالسيرة الذاتية للمدربين المحليين الثلاثة، الذين عرضهم عليه اتحاد الكرة، لاختيار أحدهم ضمن الجهاز الفني للمنتخب.

ووفق المعلومات فإن عموتة الذي ذكر في مقابلة سابقة، مفاضلته بين 3 مدربين محليين، لم يستدع أيا من هؤلاء الثلاثة، بسبب عدم القناعة بنجاعتهم الفنية.

البعض فسر عدم الإعلان عن استدعاء مدرب محلي خلال رحلة كأس آسيا بالقول : لو استدعى عموتة مدربا محليا لرحلة كاس آسيا، وكان هناك نتائج جيدة للمنتخب، لقام الجمهور بنسب الفضل للمدرب المحلي، والتأكيد على أن غياب المدرب المحلي عن الفترة السابقة هو ما تسبب في النتائج الكارثية للمنتخب، الأمر الذي دفع عموتة لتأجيل التفكير باستدعاء مدرب محلي لما بعد كأس آسيا.

السلط يستعد لفسخ عقد دلدوم وجبارات

تفيد المعلومات أن فريق السلط لكرة القدم، يستعد لفسخ عقد اللاعبين إبراهيم دلدوم وأنس جبارات، لأسباب متعددة، من ضمنها الأسباب المالية.

ويعاني نادي السلط من أزمة مالية، تهدد انتظام اللاعبين بالتدريبات، حيث شهد تدريب الخميس الماضي حضورا لحوالي عشرة لاعبين فقط، بانتظار احتجاب كامل للاعبين، في حال لم يحصلوا على المستحقات المالية قريبا.

نصار تتابع "الشوط الثالث" لمباراة "النشامى" مع الأولمبي

حرصت أمين عام اتحاد كرة القدم سمر نصار، على متابعة "الشوط الثالث" من المباراة التجريبية التي جمعت المنتخب الوطني الأول (النشامى"، مع المنتخب الأولمبي تحت سن 23، والتي جرت على ستاد عمان أول من أمس.

المباراة التي انتهت بفوز النشامى 5-3، لعبت من 3 اشواط (35 دقيقة، 35، 45)، حيث تقدم الأولمبي 2-0، قبل أن يقلب المنتخب الأول النتيجة في مشهد دراماتيكي غريب.

موتا يدعم الزعبي معنويا بعد إبعاده عن المنتخب

قام المدير الفني لفريق الحسين إربد لكرة القدم البرتغالي موتا، بدعم معنوي لحارس مرمى الفريق عبدالله الزعبي، بعد صدمة ابعاده عن تشكيلة المنتخب الوطني التي غادرت يوم أمس، للمشاركة في كأس آسيا.

وقال موتا في تغريدة على صفحته: أحيانا أن تكون الأفضل ليس كافيا.. بالنسبة لي أنت الأفضل، بعد ما قدمته من موسم متميز.. هناك أشياء في كرة القدم لن نفهمها".

موتا نشر هذه التغريدة، وقام بارسالها إلى الزعبي، لرفع معنوياته بعد قرار ابعاده عن المنتخب، والذي اعتبر ظالما وفق رأي الأغلبية من المتابعين.

أبو هشهش والخزاعلة يستعدان لتجربة جديدة

يستعد لاعبا فريق مغير السرحان صهيب أبو هشهش وسائد الخزاعلة، لتجربة لعب جديدة في ناد آخر، بعد أن توصلا لاتفاق مع فريق مغير السرحان لفسخ العقد.

ووفق المعلومات فإن أبو هشهش بات مطلوبا لأحد الأندية المنافسة، في ظل المستويات الفنية المتميزة التي قدمها خلال الفترة الماضية، والتي تؤهله للعب في صفوف المنتخب، حيث يرى البعض أن انضمام صهيب لأحد أندية المقدمة، سيمنحه فرصة أكبر للعب في صفوف المنتخب الوطني.

كما يستعد الخزاعلة أيضا لتجربة لعب جديد، بعد رحيله عن مغير السرحان الذي يعيش أوضاعا مالية صعبة، كما هو حال بقية الأندية، بانتظار الفرج.

سؤال إلى اتحاد الكرة حول أهلية المشاركة في سن 19

وجه أحد الأندية استفسارا لاتحاد كرة القدم، حول أهلية مشاركة اللاعبين في دوري سن 19، مع دخول العام الجديد، لافتا إلى أن هناك فراغا قانونيا يحتاج إلى التفسير لمعرفة قانونية حدوث ذلك.

ورفض النادي في خطابه الموجه لاتحاد الكرة، فكرة الحديث أن الفئات العمرية تحدد بالموسم، مؤكدا أن الفئات العمرية تحدد بعمر اللاعب وتحديدا بالأيام والأشهر والسنوات.

وقال النادي في خطابه لاتحاد الكرة: بالنسبة لمواليد 2004 عندما حدد المشرع مشاركة مواليد 2004 كحد أعلى لفئة تحت سن 19، كان يعني ويقصد ويحدد أن اصغر لاعب من مواليد 2004، سيكون عمره بتاريخ 31 كانون الأول (ديسمبر) 2023، لم يتجاوز 19 سنة ميلادية في اليوم والساعة والشهر، والآن وبتاريخ الأول من كانون الثاني (يناير) 2024، أصبح جميع مواليد 2004 جميعهم أعمارهم تتجاوز الـ 19 وأصبح عمره 20 عاما، وعليه فإن مشاركتهم مخالفة لقاعدة أمره بلائحة البطولات والتعليمات، ومشاركة أي لاعب من مواليد 2004 هي مخالفة واضحة للقانون.

اللحام يحارب على 3 جبهات ويستعد لرحلة العمرة

. يحارب نجم فريق الحسين إربد لكرة القدم مصعب اللحام، حاليا على 3 جبهات، في طريق البحث عن مزيد من الإنجازات.

. الجبهة الأولى التي يحارب اللحام فيها تتمثل في الباحث مع الحسين إربد عن لقب تاريخي للدوري.. الجبهة الثانية في الدورات التدريبية، حيث يبحث اللاعب عن المشاركة في دورة التدريب للمستوى الأول، بعد أن اختتم أخيرا دورة التدريب للمستوى الثاني.. الجبهة الثالثة تتمثل في الجانب الأكاديمي، حيث بدأ رحلة الحصول على الماجستير من جامعة اليرموك.

.إلى ذلك يستعد اللحام، لاستثمار فترة الإجازة الممنوحة للفريق، للتوجه يوم غد الخميس إلى الديار المقدسة، لأداء مناسك العمرة.

الأردني إسماعيل ضمن صفوف فئات الشيحانية

انضم اللاعب الأردني كرم ماهر إسماعيل، إلى صفوف فريق الشيحانية القطري تحت سن 17 لكرة القدم، بتنسيب من المدرب المصري عقل جادالله.

ولعب كرم نجل المدرب الأردني في قطر ماهر إسماعيل، في فريقي الفئات في ناديي السد وأم صلالة القطريين.

ويلعب كرم إسماعيل في مركزي قلب الدفاع والوسط، حيث التحق بتددريبات الشيحانية، أملا في أن يشكل إضافة للفريق.









اليرموك يكرم مدربيه

كرم نادي اليرموك، مدربي الفريق الأول، بعد نجاحهم في تحسين نتائج الفريق في الفترة الأخيرة التي تسلموا فيها المهام، خلال منافسات دوري الدرجة الأولى، رغم عدم صعود الفريق للمحترفين.

وأقام اليرموك حفلا، لتكريم مدربي الفريق الأول محمد المحارمة وبهاء جمال ومدرب حراس المرمى المتميز فواز الحمدات.

كما كرم اليرموك أيضا مدربي فرق الفئات العمرية والناشئين، في لفتة استحقت الإشادة.

ويعد نادي اليرموك من الأندية المؤسسية التي تعمل بجد، للارتقاء بانشطتها.

كواليس النجوم

. لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم أنس بني ياسين، غاب عن مباراة المنتخب الوطني الأول أمام منتخب تحت سن 23 التي جرت على ستاد عمان أول من أمس، وذلك بسبب معاناته من انفلونزا.

. وفاة المصور الصحفي والخلوق سند العبادي، في حادث دهس، شكل صدمة كبيرة للوسط الرياضي المحلي، نظرا لدماثة خلق هذه الشخصية المحببة والقريبة من الجميع.. سند كان مثالا للإنسان الملتزم والخلوق والقريب إلى القلب، إلى جانب مهنيته في عمله.

. يشهد يوم غد الخميس، مباراة ودية تجمع المنتخب الأولمبي مع الفيصلي، على ملعب البتراء بمدينة الحسين للشباب، في اطار التحضيرات للاستحقاقات الرسمية المقبلة.. الأولمبي يغادر بعد المباراة إلى المطار، للسفر فجرا إلى العراق، لخوض مباراة ودية مع نظيره العراقي في البصرة.