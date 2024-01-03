اوساكا تودع بطولة بريزبن للتنس من الدور الثاني

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- Alghad Newspaper) مدن - ودعت لاعبة التنس اليابانية نعومي اوساكا العائدة الى الملاعب بعد عامين من الغياب، بطولة بريزبن للتنس ذات الـ250 نقطة من الدور الثاني بعد خسارتها امام التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة 39 عالميا بمجموعتين مقابل مجموعة .
وانطلقت أوساكا بقوة لتفوز بالمجموعة الأولى بنتيجة 6-3 قبل أن تبدأ بليسكوفا في استعادة توازنها في المجموعة الثانية والثالثة بنتيجة 7-6 و6-4 .
وعادت أوساكا الى الملاعب يوم الاثنين للمرة الأولى منذ انسحابها من كأس بان باسيفيك بسبب إصابة في الركبة في ايلول/سبتمبر 2021 واصبحت اما للمرة الأولى في تموز (يوليو).
وفي مباريات اخرى فازت الروسية أنستاسيا بوتابوفا على الأسترالية داريا سافيل بنتيجة 6-4 و3-6 و6-4 كما فازت الروسية فيرونيكا كودميرتوفا على السلوفاكية كارولينا شميدلوفا بنتيجة 6-2 و6-2.
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