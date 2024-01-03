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اوساكا تودع بطولة بريزبن للتنس من الدور الثاني

1/3/2024 4:29:30 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - ودعت لاعبة التنس اليابانية نعومي اوساكا العائدة الى الملاعب بعد عامين من الغياب، بطولة بريزبن للتنس ذات الـ250 نقطة من الدور الثاني بعد خسارتها امام التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة 39 عالميا بمجموعتين مقابل مجموعة .

وانطلقت أوساكا بقوة لتفوز بالمجموعة الأولى بنتيجة 6-3 قبل أن تبدأ بليسكوفا في استعادة توازنها في المجموعة الثانية والثالثة بنتيجة 7-6 و6-4 .

وعادت أوساكا الى الملاعب يوم الاثنين للمرة الأولى منذ انسحابها من كأس بان باسيفيك بسبب إصابة في الركبة في ايلول/سبتمبر 2021 واصبحت اما للمرة الأولى في تموز (يوليو).

وفي مباريات اخرى فازت الروسية أنستاسيا بوتابوفا على الأسترالية داريا سافيل بنتيجة 6-4 و3-6 و6-4 كما فازت الروسية فيرونيكا كودميرتوفا على السلوفاكية كارولينا شميدلوفا بنتيجة 6-2 و6-2.

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