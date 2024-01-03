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ثاندر يوقف سلسلة انتصارات سلتيكس في الدوري الامريكي لكرة السلة

1/3/2024 4:29:30 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - اوقف أوكلاهوما سيتي ثاندر وصيف المنطقة الغربية سلسة انتصارات بوسطن سلتيكس متصدر المنطقة الشرقية في الدوري الامريكي لكرة السلة، وفاز عليه بنتيجة 127-123 في مباراة أظهرت الأداء الاستثنائي للفريقن.
وسجل شاي جيلغيوس ألكسندر 36 نقطة ليقود أوكلاهوما سيتي للفوز الخامس على التوالي.
وسجل جوش جيدي 23 نقطة وثماني متابعات وستة تمريرات حاسمة، وأضاف تشيت هولمغرين 14 نقطة وسبع تمريرات حاسمة وأربع كتل لصالح فريق ثاندر .
في المقابل سجل كريستابس بورزينغيس 34 نقطة وأضاف جيسون تاتوم 30 نقطة لفريق سلتيكس.
وفي مباراة ثانية سجل تيري روزير 14 من نقاطه الـ34 في الربع الرابع بعد غيابه عن مباراة بسبب المرض، ليقود شارلوت هورنتس للفوز على ساكرامنتو كينغز بنتيجة 111-104 لينهي سلسلة من 11 خسارة متتالية.

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