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مصر تواجه ليبيا في نهائى البطولة العربية لمنتخبات السلة

1/3/2024 4:29:30 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - يلتقى اليوم المنتخب المصري لكرة السلة، بقيادة مديره الفنى وائل بدر، مع نظيره ليبيا فى نهائي البطولة العربية للمنتخبات ، المقامة في صالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.
وصعد المنتخب المصري إلى النهائي بعد فوزهم الكبير على منتخب الإمارات بنتيجة 114 / 78 .
وجاء المنتخب المصري فى صدارة مجموعته بعد تحقيق العلامة الكاملة فى المباريات التى خاضها حيث فاز المنتخب المصري في الجولة الأولى على الإمارات بنتيجة 94/46، كما فاز على الكويت في الجولة الثانية بنتيجة 92/41 ثم تغلب على تونس 85/63 والمغرب 76/53.
وتأهل المنتخب الليبي إلى النهائي بعد الفوز على تونس في دور نصف النهائي 70 / 64 .

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