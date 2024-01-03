مصر تواجه ليبيا في نهائى البطولة العربية لمنتخبات السلة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) مدن - يلتقى اليوم
المنتخب المصري لكرة السلة، بقيادة مديره الفنى وائل بدر، مع نظيره ليبيا فى نهائي
البطولة العربية للمنتخبات ، المقامة في صالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد
القاهرة الدولي.
وصعد المنتخب المصري إلى النهائي بعد فوزهم الكبير
على منتخب الإمارات بنتيجة 114 / 78 .
وجاء المنتخب المصري فى صدارة مجموعته بعد تحقيق العلامة الكاملة فى
المباريات التى خاضها حيث فاز المنتخب
المصري في الجولة الأولى على الإمارات بنتيجة 94/46، كما فاز على الكويت في الجولة
الثانية بنتيجة 92/41 ثم تغلب على تونس 85/63 والمغرب 76/53.
وتأهل المنتخب الليبي إلى النهائي بعد الفوز على تونس في دور نصف النهائي
70 / 64 .
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