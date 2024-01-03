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هدية فاخرة من رونالدو إلى والدته في عيد ميلادها - فيديو

1/3/2024 4:29:15 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قدم قائد المنتخب البرتغالي ونادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، هدية فخمة لوالدته، استقبلتها هذه الأخيرة بالدموع، بمناسبة احتفالها بعيد ميلادها التاسع والستين.


وأهدى النجم البرتغالي، سيارة من نوع "بورش كايين" الفاخرة، والتي تصل قيمتها إلى أكثر من نصف مليون دولار، لوالدته، التي وقفت أمام الهدية باكية، نقلا عن الحرة.



وانتشر فيديو بكاء والدة رونالدو بعد توصلها بالهدية الثمينة، بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن وثقت أخت النجم البرتغالي، كاتيا أفيرو، هذه اللحظات العائلية وشاركتها مع متابعيها.


ويظهر في الفيديو المنتشر والدة اللاعب السابق لريال مدريد ومانشستر يونايتد، مع حفيدها، رونالدو جونيور، داخل مرآب للسيارات، وهي في حالة دهشة وإعجاب، لم تستطع معهما مغالبة دموعها.


وحل رونالدو المتوج بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات، بمسقط رأسه مدينة ماديرا بالبرتغال، قادما من السعودية، للاحتفال مع والدته بعيد ميلادها، حسبما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية.


وودع رونالدو عام 2023، بتتويجه بأفضل هداف في العام بتسجيله 53 هدفا، متخطيا الإنكليزي، هاري كاين، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، والفرنسي، كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي (52 لكل منهما).

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