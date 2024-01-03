Wednesday, 03 January 2024 01:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نقابة المهندسين الزراعيين الأردنيين تدين اغتيال قادة المقاومة في بيروت

1/3/2024 4:29:01 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أدان بيان مجلس نقابة المهندسين الزراعيين الجريمة الصهيونية باغتيال القائد صالح العاروري وعدد من رفاقه في المقاومة في بيروت.

وأكد المجلس في بيان أن حادثة اغتيال قادة المقاومة أمس في بيروت جريمة تضاف إلى سجل العدو الصهيوني الهمجي والدامي.

وأضاف البيان، أن الجريمة وإن كانت مؤلمة إلا أنها الدليل الواضح على فشل وإخفاق الكيان الصهيوني في حربه على قطاع غزة وبحثه الدائم عن أي نصر هامشي يحسن فيه صورته داخلياً وخارجياً.

وذكّر مجلس النقابة أن التاريخ يعلمنا جميعاً أن جرائم الاحتلال الصهيوني في اغتيال قادة المقاومة في فلسطين وخارجها لم يحقق لها النصر في يوم من الأيام, بل كان على النقيض من ذلك حدثاً ينقل الصراع إلى أفق آخر يخسر فيه العدو الصهيوني دائماً ويقربنا من النصر والتحرير.
ودعا البيان بالرحمة للشهداء، والنصر والظفر لغزة وأهلها ومقاومتها,والشفاء للمصابين, والهزيمة والخسران للاحتلال الصهيوني.

MENAFN03012024000072011014ID1107679650

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث