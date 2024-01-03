نقابة المهندسين الزراعيين الأردنيين تدين اغتيال قادة المقاومة في بيروت

MENAFN - Alghad Newspaper) أدان بيان مجلس نقابة المهندسين الزراعيين الجريمة الصهيونية باغتيال القائد صالح العاروري وعدد من رفاقه في المقاومة في بيروت.وأكد المجلس في بيان أن حادثة اغتيال قادة المقاومة أمس في بيروت جريمة تضاف إلى سجل العدو الصهيوني الهمجي والدامي.

وأضاف البيان، أن الجريمة وإن كانت مؤلمة إلا أنها الدليل الواضح على فشل وإخفاق الكيان الصهيوني في حربه على قطاع غزة وبحثه الدائم عن أي نصر هامشي يحسن فيه صورته داخلياً وخارجياً.



وذكّر مجلس النقابة أن التاريخ يعلمنا جميعاً أن جرائم الاحتلال الصهيوني في اغتيال قادة المقاومة في فلسطين وخارجها لم يحقق لها النصر في يوم من الأيام, بل كان على النقيض من ذلك حدثاً ينقل الصراع إلى أفق آخر يخسر فيه العدو الصهيوني دائماً ويقربنا من النصر والتحرير.

ودعا البيان بالرحمة للشهداء، والنصر والظفر لغزة وأهلها ومقاومتها,والشفاء للمصابين, والهزيمة والخسران للاحتلال الصهيوني.

