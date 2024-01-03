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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في شمال غزة

1/3/2024 4:28:46 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أحد جنوده في اشتباكات بشمال قطاع غزة.
وذكرت صحيفة“تايمز أوف إسرائيل” على موقعها الإلكتروني صباح اليوم الأربعاء أن الجندي، ويدعى ميرون موشيه جيرش 21 عاما كان عضوا في وحدة النخبة في فيلق الهندسة القتالية“ياهالوم”.
وأضافت أن عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في الهجوم البري ضد حركة حماس ارتفع بذلك إلى 174 جنديا.- (د ب أ)

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