جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في شمال غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أحد جنوده في اشتباكات بشمال قطاع غزة.
وذكرت صحيفة“تايمز أوف إسرائيل” على موقعها الإلكتروني صباح اليوم الأربعاء أن الجندي، ويدعى ميرون موشيه جيرش 21 عاما كان عضوا في وحدة النخبة في فيلق الهندسة القتالية“ياهالوم”.
وأضافت أن عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في الهجوم البري ضد حركة حماس ارتفع بذلك إلى 174 جنديا.- (د ب أ)
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