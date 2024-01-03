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انتقادات لإسرائيل بواشنطن وبن غفير: لسنا نجمة أخرى على العلم الأميركي

1/3/2024 4:28:46 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تواصلت الانتقادات في واشنطن تنديدا بالحرب الإسرائيلية على غزة وخطط تهجير الفلسطينيين من القطاع، في حين رد وزير إسرائيلي بالقول إن بلاده "ليست نجمة أخرى على العلم الأميركي" في إشارة إلى استقلالية قرارها.
وفي تصريح جديد مناهض للحرب، قال السيناتور الأميركي بيرني ساندرز إن الرد العسكري الإسرائيلي على هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "غير متناسب وغير أخلاقي". ودعا "إلى وقف التمويل الأميركي لحرب نتنياهو غير الأخلاقية على الشعب الفلسطيني".
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن ترفض تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الأخيرة الداعية إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة.
وفيما بدا ردا على الموقف الأميركي الرافض لدعوته، قال بن غفير "لسنا نجمة أخرى على العلم الأميركي، والولايات المتحدة هي أفضل صديق لنا لكن سنفعل ما هو أفضل لإسرائيل"، في إشارة إلى عدم ارتباط تل أبيب بالحليف الأميركي في اتخاذ قراراتها.
من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال مع الوزير الإسرائيلي في مجلس الحرب بيني غانتس إن "التصريحات المتعلقة بتهجير سكان غزة غير مقبولة وتتعارض مع حل الدولتين".-(الجزيرة نت)

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