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الإضراب الشامل يعم الضفة الغربية حدادا على العاروري

1/3/2024 4:28:46 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تشهد الأراضي الفلسطينية -اليوم الأربعاء- إضرابا شاملا حدادا على صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الذي استشهد الليلة الماضية إثر غارة إسرائيلية على مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت.


وكانت حركة فتح والقوى الوطنية والإسلامية دعت -بعيد استشهاد العاروري- إلى الإضراب العام الشامل والرد على عملية الاغتيال من كل الساحات.


وشهدت المدن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة الليلة الماضية مسيرات ومظاهرات غاضبة رفعت راية حركة حماس والعلم الفلسطيني وهتفت للمقاومة وغزة وطالبت كتائب القسام والمقاومة بالانتقام من قتلة العاروري.

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