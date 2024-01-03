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الاحتلال يتوقع ردا من حماس ويرفع حالة التأهب

1/3/2024 4:28:46 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت هيئة البث الإسرائيلية إن التقديرات في "إسرائيل" تشير إلى أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سترد على اغتيال صالح العاروري، نائب رئيس مكتبها السياسي، في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء أمس انطلاقا من لبنان.

وأضافت هذه الهيئة الرسمية أن رد حماس المحتمل من لبنان قد يستغرق بعض الوقت.

وتابعت أن تعليمات صدرت للشرطة الإسرائيلية بزيادة اليقظة تحسبا لوقوع هجمات داخل إسرائيل، مشيرة إلى استعدادات خاصة في نجمة داود الحمراء (جهاز الإسعاف الإسرائيلي).

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء رفع حالة التأهب على طول الحدود مع لبنان، وذلك بعد ساعات من اغتيال صالح العاروري.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي -في بيان- تعزيز منظومة القبة الحديدية على طول الحدود مع لبنان ومنطقة الجليل.

وجاءت قرارات الجيش الإسرائيلي بشأن الوضع على الحدود مع لبنان بعد اجتماع ضم كلا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وعضو مجلس الحرب بيني غانتس.

وكان حزب الله اللبناني تعهد بالرد على اغتيال العاروري، بينما توقع مسؤول إسرائيلي "ردا انتقاميا كبيرا" على العملية التي أكد مسؤولون إسرائيليون وأميركيون أن تل أبيب هي التي نفذتها.-(الجزيرة)

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