مهندس وحدة الساحات.. كيف شكل العاروري خطراً على الاحتلال؟



جاء حديث العاروري رداً على تزايد طرح اسمه مِن قِبل المسؤوليين الإسرائيليين وفي وسائل إعلام الاحتلال آنذاك، إذ شنّ الإعلام الإسرائيلي حملة تحريضٍ خلال الأشهر الماضية على استهداف العاروري، محملاً إياه مسؤولية تحريك المقاومة في الضفة الغربية وإشعالها، وواصفاً إياه بـ"مهندس وحدة الساحات" و"الرجل الاستراتيجي".



وضمن موجة التهديد الإسرائيلي الذي استهدف شخص الشهيد بشكلٍ مباشر، توعّد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، باغتيال العاروري، ليردّ الأخير في حينها، في حديثه إلى الميادين، بأنّ التهديدات "لن تغيّر مساره قيد أنملة".











وعقب تصريحات نتنياهو وتهديده باغتيال العاروري آنذاك، انتشرت صورة للشهيد مبتسماً ومرتدياً الزي العسكري وأمامه بندقيته.



وفي إثر الحوار، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إنّ الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله يدعم نائب رئيس المكتب السياسي في حركة حماس، وتطرّقت إلى التزام نصر الله بأنّ "أي اغتيالٍ على الأرض اللبنانية، يطال لبنانياً أو فلسطينياً أو إيرانياً أو سواهم، لا يمكن السكوت عنه".



واعتبرت الصحيفة الإسرائيلية أنّ العاروري "هو العقل المدبر للعمليات في الضفة الغربية"، مذكّرةً بحديثٍ لنصر الله أكّد فيه أنّ الشعب الفلسطيني ومقاومته هم من يقومون بالعمليات ضد الاحتلال في الضفة الغربية.











ووصفت الصحيفة العاروري بأنّه من "يمسك الخيوط في الضفة الغربية"، مُشيرةً إلى أنّه هدّد بأنّ "الاغتيالات يمكن أن تؤدي إلى حربٍ إقليمية".



وأشار تقرير "يديعوت أحرونوت" إلى أنّ المتقاعد إيتان دانغوت الذي كان السكرتير العسكري لثلاثة وزراء أمن إسرائيليين ظلّ يدعو إلى اغتيال العاروري طوال عدّة أعوام، قائلاً إنّه "أخطر وأهم شخص لدى حماس اليوم، فهو رجل مُميت، وهدفه قتل أكبر عدد ممكن من الإسرائيليين".



ووفقاً لتقرير الصحيفة، فإنّ "موقع العاروري، كأحد واضعي جدول الأعمال في الضفة الغربية، جعله قريباً جداً من المحور الذي يرى في الضفة والقدس أدواتٍ مركزية في الصراع ضد إسرائيل".



كذلك، سلطت قناة "كان" الإسرائيلية الضوء على أهم النقاط الأساسية في مقابلة العاروري مع قناة الميادين، إذ قال الصحافي الإسرائيلي إليئور ليفي لقناة " كان" الإسرائيلية: "من المهم إدراك أنّ العاروري استراتيجي، ويمكن وصفه بالعقل اللامع لحماس في كل ما يتعلق بتطوير الجهاز العسكري للحركة في خارج قطاع غزّة".



وأضاف ليفي أنّ العاروري بذلك "تحول إلى أحد المسؤولين المركزيين الذين يشغلون المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وأجهزة استخبارية أخرى في العالم".



وعاد الصحافي الإسرائيلي بعد أيامٍ ليصف العاروري بـ"المايسترو لحماس في كل ما يتعلق بالاستراتيجية العسكرية للحركة في الضفة"، ومعتبراً إياه أحد المسؤولين عن تشكيل فرع حماس في لبنان.



وبعدما وصف الإعلام الإسرائيلي الشيخ العاروري بأنّه "مهندس وحدة الساحات"، قالت وسائل إعلامٍ في كيان الاحتلال: "في إسرائيل، يوجد فهم بأنّ اغتيال العاروري يمكن أن يؤدي إلى حرب في عدّة ساحات".



وكان معلق الشؤون الفلسطينية في القناة "الـ12" الإسرائيلية، أوهاد حمو، قد علّق على تصريحات نتنياهو بشأن العودة إلى اغتيال قادة المقاومة الفلسطينية، قائلاً: "ليس عبثاً أنّ صالح العاروري، الرقم الثاني في قيادة حماس، والشخصية الأقوى والأهم اليوم، هو المطلوب رقم واحد لإسرائيل".



ومطلع أيلول/سبتمبر 2023، ذكرت وسائل إعلامٍ إسرائيلية أنّ "الجيش" الإسرائيلي بات عاجزاً عن تفكيك "مثلث التعقيد"، المتمثل بلبنان والضفة الغربية وقطاع غزّة، مُعتبرةً أنّ "الذي حاكه" هو صالح العاروري.



وفي الوقت نفسه، كان المتحدث السابق باسم "الجيش" الإسرائيلي رونين منليس قد صرح لقناة "كان" الإسرائيلية أنّ "يد العاروري، على الأقل في الأشهر الأخيرة، كانت هي العُليا"، مشيراً إلى أنّ هناك دمجاً بين المهاجمين المنفردين والتوجيه من جانب العاروري.



يُذكر أنّ الرجل الذي أُعلن انتخابه نائباً لرئيس المكتب السياسي لحماس في التاسع من تشرين الأوّل/أكتوبر عام 2017، سارعت واشنطن في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2018 إلى الإعلان عن رصد مكافأةٍ قدرها 5 ملايين دولار لمن يقدّم معلومات عنه، وذلك بعدما كانت وزارة الخزانة الأميركية قد أدرجت اسمه ضمن قائماتها "لمكافحة الإرهاب".



وفي السياق ذاته، كان مساعد وزير الخارجية الأميركي للأمن الدبلوماسي آنذاك مايكل إيفانوف قد قال إنّ العاروري "يعيش بحرّية في لبنان، ويعمل أيضاً مع قوة القدس التابع لحرس الثورة الإيراني، ويجمع الأموال لتنفيذ عملياتٍ لمصلحة حماس وقيادة عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين يحملون جنسية أميركية".



وارتقى الشيخ صالح العاروري، مساء أمس الثلاثاء، شهيداً من جرّاء عدوانٍ إسرائيلي استهدفه في الضاحية الجنوبية لبيروت رفقة عددٍ من قادة كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، وكوادر في الحركة. -الميادين

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