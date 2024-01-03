بعد اختفاء تويتر.. ما قيمة منصة إكس الحالية؟



واستحوذ ماسك على تويتر مقابل 44 مليار دولار في أكتوبر 2022 وغير اسم المنصة إلى "أكس" في يوليو 2023، وقاد تغييرات عدة، من بينها تغيير الاسم الشهير "تويتر" والعلامة التجارية، وحصول المستخدم على العلامة الزرقاء الخاصة بالتوثيق، ومميزات أخرى، مقابل دفع اشتراك شهري.



وقال موقع "أكسيوس" إن فيديليتي التي تمتلك حصة في المنصة، خفضت من قيمة أسهمها في أكس، بنسبة 71 في المئة، بحسب الإفصاح الذي استمر حتى نهاية نوفمبر الماضي.



وتشير تقديرات "فيديليتي" إلى أن قيمة منصة أكس تبلغ حوالي 12.5 مليار دولار.

وانخفض عدد مستخدمي أكس شهريا بنسبة 15 في المئة في العام الأول بعد استحواذ ماسك على المنصة.



كما سرح الملياردير الأميركي نحو 50 في المئة من الموظفين منذ شراءه المنصة، وقام بتغييرات هيكلية، بحسب صحيفة "الغارديان".



وفي سبتمبر الماضي، أصدر الاتحاد الأوروبي تحذيرا لماسك بعدما رصد أن أكس تحتوي أعلى نسبة من المنشورات المضللة بين جميع منصات التواصل الاجتماعي الكبرى.