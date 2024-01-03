كيف تصبح بيتكوين مخزنا للقيمة مثل الذهب؟



والتعدين في عملة بيتكوين هو عملية إضافة كتل جديدة من المعاملات إلى بلوكشين (دفتر الحسابات العام لسجلات المعاملات)، ويحصل المعدنون على رسوم المعاملات في شكل عملات البيتكوين التي تم إنشاؤها حديثا.



ومصطلح "النصف/ تنصيف" (Halving) هو تخفيض مكافآت التعدين إلى النصف. ومنذ عام 2020، تم منح المشاركين في الشبكة الذين يتولون التحقق من صحة المعاملات 6.25 بيتكوين لكل كتلة تم تعدينها بنجاح.



ومن المتوقع أن يحدث التنصيف في عام 2024، لتنخفض قيمة المكافأة للكتلة إلى 3.125، وفق موقع investopedia.



ويقول موقع فوربس إنه عندما يتم تعدين 210 ألف كتلة في بلوتشين، وهو ما يحدث كل أربع سنوات تقريبا، يتم تخفيض مكافأة الكتلة الممنوحة للقائمين بتعدين البيتكوين مقابل معالجة المعاملات إلى النصف.



ويُطلق على هذا الأمر اسم "التنصيف" لأنه يخفض معدل إطلاق عملات البيتكوين الجديدة للتداول إلى النصف.



وسيستمر نظام المكافآت هذا حتى يتم الوصول إلى الحد المقترح لبيتكوين وهو 21 مليون عملة.



وحاليا، تم بالفعل تعدين أكثر من 19 مليون عملة بيتكوين، ولم يتبق سوى أقل من مليوني عملة.



ويعمل بروتوكول البيتكوين بشكل دوري على تقليل عدد العملات الجديدة التي يحصل عليها المعدنون من خلال هذه العملية.



وقال بروس فينتون، الرئيس التنفيذي لشركة "تشاينستون لابز" للتكنولوجيا المالية: "إن إحدى أهم ميزات بيتكوين هي آلية العرض والإصدار المحدودة".



وتشير فوربس إلى أن آلية التحكم في المعروض من عملات البيتكوين الجديدة أحد الأسباب التي تجعل العملة المشفرة مخزنا للقيمة، أقرب إلى الذهب من العملة الورقية.



وتجاوزت البيتكوين حاجز 45 ألف دولار، الثلاثاء، وذلك لأول مرة منذ أبريل 2022 لتستهل العام الجديد بقوة مدعومة بتفاؤل بشأن موافقة محتملة على تعامل الصناديق المتداولة في البورصة في عملة بيتكوين الفورية.



ولامست بيتكوين أعلى مستوى لها في 21 شهرا عند 45922 دولارا، بعد صعودها 156 في المئة، العام الماضي، في أقوى أداء سنوي لها منذ عام 2020.



ولاتزال العملة الرقمية، رغم ذلك، بعيدة عن أعلى مستوى لها وهو 69 ألف دولار الذي سجلته في نوفمبر 2021، نقلا عن الحرة.

