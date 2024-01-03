خفض أسعار الفائدة بين التوقعات والتقديرات في 2024

لا سيما عندما كشف عن أنه وفريقه يخططون ((لإبقاء السياسة النقدية مشددة))، ‏حتى يقتنعوا بأن التضخم يتجه بقوة إلى المستهدف عند 2 %، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه من السابق لأوانه أن ‏نستنتج بثقة أننا حققنا موقفاً تقييدياً بما فيه الكفاية، أو التكهن بموعد خفض الفائدة، مضيفاً أنهم على استعداد لتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر إذا دعت الضرورة لذلك.



وتوقع مشاركون في مسح لشبكة ((سي إن بي سي))، أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض الفائدة في 2024 ((لكن ليس بالوتيرة المتوقعة))، مشيرين إلى خفض محتمل قدره 85 نقطة أساس خلال العام (نحو 25 نقطة أساس لكل ربع سنة)، وذلك خلافاً لما تُظهره توقعات أسواق العقود الآجلة (120 نقطة أساس).

التوقعات

وتشير تقديرات وكالة فيتش إلى رفع محتمل للفائدة في يناير، على أن يتم تثبيتها حتى شهر يوليو، ليخفض الاحتياطي الفيدرالي بعد ذلك الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 4.75 % في يوليو.



وتشير تقديرات بنك باركليز البريطاني، إلى رفع محتمل لأسعار الفائدة في شهر يناير، بمقدار 25 نقطة أساس، مع بقاء أسعار الفائدة ثابتة حتى نهاية العام نفسه، على أن يبدأ التخفيض بمقدار 25 نقطة أساس في كل اجتماع بعد ذلك.



وهذا من شأنه أن يرفع النطاق المستهدف لأموال الاحتياطي الفيدرالي إلى 5.00% -5.25% في نهاية عام 2024، وعند 4.00% - 4.25 % بنهاية 2025.



بينما تقديرات جولدمان ساكس، تشير إلى تخفيضين محتملين من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي عام 2024، على أن يكون الخفض الأول في الربع الثالث من العام. سيؤدي التخفيضان إلى معدل فائدة على الأموال الفيدرالية بنسبة 4.875% بحلول نهاية عام 2024، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 5.13%.



أما مورجان ستانلي فتتوقع تخفيضات كبيرة على مدى العامين المقبلين، في ظل تباطؤ معدلات التضخم، على أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة منتصف 2024، وتحديداً في اجتماع يونيو المقبل، ثم خفض آخر في سبتمبر، على أن تكون التخفيضات المحتملة بمقدار 25 نقطة أساس، وصولاً إلى معدلات فائدة

2.357 % بنهاية 2025.



وفي ما يتعلق بتقديرات سيتي جروب، فإنها تذهب إلى شهر يوليو 2024، باعتباره الشهر الذي يبدأ فيه الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%)، مع توقعاتها بتراجع التضخم إلى 2.5 % قريباً من المستويات المستهدفة.



وتوقع كبير الاقتصاديين الأمريكيين لدى ((يو بي إس)) جونثان بينغل، أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة دون مستويات 3 % بحلول نهاية 2024، إذ يرى أن تراجع الإنفاق الاستهلاكي سيؤدي إلى ركود معتدل العام المقبل.



وفي مقابلة مع شبكة ((سي إن بي سي))، قال بينغل إنه وفقاً لتلك التقديرات، سيخفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، وهي توقعات أعلى من متوسط تقديرات محللي وول ستريت، الذين يرون أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض الفائدة بمقدار يتراوح ما بين 150 و175 نقطة العام المقبل.



أما توقعات الاحتياطي الفيدرالي نفسه بشأن الفائدة، فأشارت إلى أنه سيخفض الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في 2024، بما يخفض معدل الفائدة الفيدرالية إلى 4.5 %-4.75 %، مقابل مستويات

5.25 %-5.5 % في الوقت الحالي.



ويتوقع محلل ((يو بي إس)) أن يستهل الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، وأن تكون في مارس المقبل، يعقبها عمليتا خفض بنفس المستوى في مايو ويونيو.



وتابع: نرى أن الاقتصاد سيتباطأ، وأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع وتيرة خفض الفائدة بالنصف الثاني من 2024، حتى يصل بها دون مستويات 3 % في ديسمبر. - وكالات

