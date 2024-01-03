طبيببة تفقد 45 كيلوغراما من وزنها.. كيف فعلتها؟



وتقول الطبيبة في مقابلة مع موقع "توداي" إن الأمر يتخلص في تحديد الأطعمة واختيار أفضل التمارين الرياضية.



وكان وزن الطبيبة في ولاية واشنطن قد وصل إلى 106 كيلوغرامات بعد انقطاع الطمث في عام 2010 تقريبا، قبل أن يصبح وزنها الآن حوالي 60 كيلوغراما، نقلا عن الحرة.





وعن تجربتها، تنصح الطبيبة بالاهتمام بكمية السكر في الطعام بدلا من السعرات الحرارية، من خلال تناول الأطعمة التي تحافظ على مستوى السكر في الدم بدلا من مجرد مراقبة السعرات الحرارية بدقة.



وفي ها الصدد، تنصح بتجنب الأطعمة مثل الأرز الأبيض والخبز الأبيض والبطاطس والسكر نفسه، وتناول كميات معتدلة من الفاصوليا الغنية بالألياف والعدس والخضراوات غير النشوية والفواكه والحبوب الكاملة.

بالإضافة إلى البروتينات الخالية من الدهون، مثل الأسماك والدواجن منزوعة الجلد. والدهون الصحية الموجودة في المكسرات والبذور والأفوكادو.



وتنصح أيضا بشرب كمية كافية من الماء، وتقول إن الناس قد يعتقدون أنهم بحاجة إلى طبق من الطعام، لكنهم سيشعرون بالامتلاء إذا شربوا الكثير من الماء.



ولمقاومة الرغبة الشديدة في تناول السكر، تنصح بالحصول على ما يكفي من المغنيسيوم من خلال المكملات الغذائية والأطعمة الغنية بالمغنيسيوم، مثل الطماطم والمكسرات والبذور.



وتقول إن تدريبات القوة مفيدة للغاية في حرق السعرات الحرارية.



وعن عاداتها الرياضية، تقول إنها تستيقظ في الساعة الرابعة صباحا لمدة ثلاثة أيام على الأقل في الأسبوع، إذ تقوم بالإحماء على دراجة ثابتة لمدة 30 دقيقة تقريبا ثم ترفع الأثقال لمدة ساعة تقريبا.



وتنصح أيضا بتناول خمسة أكواب من الخضراوات منخفضة الكربوهيدرات يوميا لتوفير العناصر الغذائية والألياف، وتناول الدهون الجيدة مثل زيت الأفوكادو وزيت الزيتون وزيت الجوز.

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