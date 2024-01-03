Svante تُعيّن مديرة مالية جديدة

MENAFN - AETOSWire) ( BUSINESS WIR )---أعلنت شركة .Svante Technologies Inc يشار إليها هنا باسم (“Svante”)، وهي المزود الرائد لحلول احتجاز الكربون وإزالته، اليوم أنها عينت Justine Fisher في منصب المدير المالي. كانت الشركة تتوسع بسرعة منذ أن جمعت 318 مليون دولار أمريكي في جولة جمع التبرعات من السلسلة E في ديسمبر 2022، ما أدى إلى مضاعفة عدد موظفيها تقريبًا، وتعيين رئيس تنفيذي جديد للعمليات (COO)، ورئيس تنفيذي للإيرادات (CRO)، ورئيس تنفيذي تجاري (CCO).

قال Claude Letourneau، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Svante: "مع استمرارنا في توسيع عملياتنا على مستوى العالم، نريد أن نضمن أن جميع عناصر أعمالنا جاهزة وقادرة على دعم توسعنا السريع، خاصة تلك التي تؤثر في تقاريرنا المالية وعلاقاتنا التجارية الناجحة مع المستثمرين الحاليين ومصادر التمويل المستقبلية". "يسعدني أن أرحب بـ Justine في فريق C-suite في Svante وأن أعلن أن Karen Miller، نائبة رئيس الشؤون المالية والضوابط الداخلية، وKent Alekson، نائب رئيس تطوير الشركات، وTyler Cheyne، نائب رئيس الموظفين والثقافة، سيكونون مسؤولين مباشرة أمام المديرة المالية الجديدة".

"تعد إدارة الكربون ركيزة أساسية للتحول الصناعي الأخضر الذي سيساعدنا على إبطاء وتيرة تغير المناخ. قالت السيدة Fisher: "يشرفني أن أكون جزءًا من حل احتجاز الكربون في Svante". "من المثير للإعجاب أن نرى تطور حجم الشركة بالسرعة التي حققتها Svante على مدى العامين الماضيين، وأتطلع إلى العمل مع Claude والفريق لإطلاق المرحلة التالية من نمو الشركة بينما نقوم بالتسويق في جميع أنحاء العالم".

تتمتع Justine بأكثر من 20 عامًا من الخبرة في مجال تمويل الشركات، وجمع رأس المال، وإدارة الميزانية العمومية، واتصالات المستثمرين في قطاعي السلع الأساسية والصناعية. ستكون مسؤولة عن الإشراف على وظائف التخطيط الإستراتيجي والميزانية والتنبؤ وتقارير الأداء والمحاسبة والخزانة والضرائب والتقارير المالية للشركة، بالإضافة إلى مجموعة Svante للموظفين والثقافة. وستعمل كمشرف على الشؤون المالية لشركة Svante مع أصحاب المصلحة الخارجيين، بما في ذلك أسواق رأس المال والمستثمرون المؤسسون والمقرضون والمنظمون ومراجعو الحسابات. ويشمل ذلك ضمان اعتماد وتنفيذ تقنيات الأعمال الرقمية الجديدة لإنشاء مؤسسة مالية متصلة يمكنها إنتاج رؤى في الوقت الفعلي تفسّر قرارات الأعمال الرئيسية وتعزز قيمة المؤسسة. ستقود Justine الجهود المبذولة لضمان أن قوتنا العاملة ماهرة ومتحمسة للسعي نحو تحقيق أهداف شركة Svante وغاياتها.

منذ تأسيسها في عام 2007، نمت Svante لتوظف ما يقرب من 300 محترف وأصبحت رائدة عالمية في صناعة احتجاز الكربون وإزالته. تُصنّع الشركة مرشحات وآلات صلبة قائمة على المواد الماصة تحبس ثاني أكسيد الكربون، وهو من الغازات الدفيئة الضارة، من منشآت صناعية ثقيلة يصعب تخفيفها. يمكن أيضًا استخدام مرشحات الشركة لإزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي في تطبيقات الالتقاط المباشر للهواء (DAC).

حول Svante

يقع المقر الرئيسي لشركة Svante في فانكوفر، بكولومبيا البريطانية، في كندا، وهي شركة رائدة في توفير حلول احتجاز الكربون وإزالته. الشركة تُصنّع مرشحات نانو هندسية وآلات تلامس دوارة معيارية تلتقط ثاني أكسيد الكربون وتزيله بطريقة مسؤولة بيئيًا من الانبعاثات الصناعية ومن الهواء. تم إدراج Svante في قائمة Global Cleantech 100 لعام 2023، وXB100 التابعة لمؤسسة XPRIZE بوصفها من بين أفضل 100 شركة في مجال التكنولوجيا العميقة في العالم، وقد احتلت المرتبة الثانية بين الشركات الخاصة في قائمة Corporate Knights Future 50 الأسرع نموًا في الشركات المستدامة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة وتابع Svante على LinkedIn عبر الرابط .

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