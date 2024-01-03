Svante تُعيّن مديرة مالية جديدة

(MENAFN
- AETOSWire) ( BUSINESS WIR )---أعلنت شركة .Svante Technologies Inc يشار إليها هنا باسم (“Svante”)، وهي المزود الرائد لحلول احتجاز الكربون وإزالته، اليوم أنها عينت Justine Fisher في منصب المدير المالي. كانت الشركة تتوسع بسرعة منذ أن جمعت 318 مليون دولار أمريكي في جولة جمع التبرعات من السلسلة E في ديسمبر 2022، ما أدى إلى مضاعفة عدد موظفيها تقريبًا، وتعيين رئيس تنفيذي جديد للعمليات (COO)، ورئيس تنفيذي للإيرادات (CRO)، ورئيس تنفيذي تجاري (CCO).
قال Claude Letourneau، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Svante: "مع استمرارنا في توسيع عملياتنا على مستوى العالم، نريد أن نضمن أن جميع عناصر أعمالنا جاهزة وقادرة على دعم توسعنا السريع، خاصة تلك التي تؤثر في تقاريرنا المالية وعلاقاتنا التجارية الناجحة مع المستثمرين الحاليين ومصادر التمويل المستقبلية". "يسعدني أن أرحب بـ Justine في فريق C-suite في Svante وأن أعلن أن Karen Miller، نائبة رئيس الشؤون المالية والضوابط الداخلية، وKent Alekson، نائب رئيس تطوير الشركات، وTyler Cheyne، نائب رئيس الموظفين والثقافة، سيكونون مسؤولين مباشرة أمام المديرة المالية الجديدة".
"تعد إدارة الكربون ركيزة أساسية للتحول الصناعي الأخضر الذي سيساعدنا على إبطاء وتيرة تغير المناخ. قالت السيدة Fisher: "يشرفني أن أكون جزءًا من حل احتجاز الكربون في Svante". "من المثير للإعجاب أن نرى تطور حجم الشركة بالسرعة التي حققتها Svante على مدى العامين الماضيين، وأتطلع إلى العمل مع Claude والفريق لإطلاق المرحلة التالية من نمو الشركة بينما نقوم بالتسويق في جميع أنحاء العالم".
تتمتع Justine بأكثر من 20 عامًا من الخبرة في مجال تمويل الشركات، وجمع رأس المال، وإدارة الميزانية العمومية، واتصالات المستثمرين في قطاعي السلع الأساسية والصناعية. ستكون مسؤولة عن الإشراف على وظائف التخطيط الإستراتيجي والميزانية والتنبؤ وتقارير الأداء والمحاسبة والخزانة والضرائب والتقارير المالية للشركة، بالإضافة إلى مجموعة Svante للموظفين والثقافة. وستعمل كمشرف على الشؤون المالية لشركة Svante مع أصحاب المصلحة الخارجيين، بما في ذلك أسواق رأس المال والمستثمرون المؤسسون والمقرضون والمنظمون ومراجعو الحسابات. ويشمل ذلك ضمان اعتماد وتنفيذ تقنيات الأعمال الرقمية الجديدة لإنشاء مؤسسة مالية متصلة يمكنها إنتاج رؤى في الوقت الفعلي تفسّر قرارات الأعمال الرئيسية وتعزز قيمة المؤسسة. ستقود Justine الجهود المبذولة لضمان أن قوتنا العاملة ماهرة ومتحمسة للسعي نحو تحقيق أهداف شركة Svante وغاياتها.
منذ تأسيسها في عام 2007، نمت Svante لتوظف ما يقرب من 300 محترف وأصبحت رائدة عالمية في صناعة احتجاز الكربون وإزالته. تُصنّع الشركة مرشحات وآلات صلبة قائمة على المواد الماصة تحبس ثاني أكسيد الكربون، وهو من الغازات الدفيئة الضارة، من منشآت صناعية ثقيلة يصعب تخفيفها. يمكن أيضًا استخدام مرشحات الشركة لإزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي في تطبيقات الالتقاط المباشر للهواء (DAC).
حول Svante
يقع المقر الرئيسي لشركة Svante في فانكوفر، بكولومبيا البريطانية، في كندا، وهي شركة رائدة في توفير حلول احتجاز الكربون وإزالته. الشركة تُصنّع مرشحات نانو هندسية وآلات تلامس دوارة معيارية تلتقط ثاني أكسيد الكربون وتزيله بطريقة مسؤولة بيئيًا من الانبعاثات الصناعية ومن الهواء. تم إدراج Svante في قائمة Global Cleantech 100 لعام 2023، وXB100 التابعة لمؤسسة XPRIZE بوصفها من بين أفضل 100 شركة في مجال التكنولوجيا العميقة في العالم، وقد احتلت المرتبة الثانية بين الشركات الخاصة في قائمة Corporate Knights Future 50 الأسرع نموًا في الشركات المستدامة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة وتابع Svante على LinkedIn عبر الرابط .
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