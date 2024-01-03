شركة Interactive Brokers تُعيِّن Rich Repetto في مجلس إدارتها

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Interactive Brokers (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز: IBKR)، إحدى شركات الوساطة الإلكترونية العالمية المؤتمتة، اليوم عن تعيين Rich Repetto كمدير مستقل للشركة اعتبارًا من 1 يناير 2024.

صرَّح Thomas Peterffy، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة Interactive Brokers قائلاً: "يسرُّنا أن نعلن عن تعيين Rich في مجلس الإدارة بعد حياة مهنية متميزة حيث كان رائدًا في أبحاث الوسطاء والبورصات الإلكترونية". "تُمثل دراية السيد Repetto ومعرفته الواسعة في مجال الاستثمار والتجارة الإلكترونية إضافة مهمة لمجلس الإدارة، ونحن نتطلع إلى الاستفادة من رؤيته."

يتمتع السيد Repetto بخبرة تربو عن 25 عامًا في مجال التجارة الإلكترونية وشركات التكنولوجيا المالية، وقد تقاعد في يونيو 2023 من منصب المدير الإداري ومحلل الأبحاث الأول في Piper Sandler. وطوال مسيرته المهنية الناجحة، حصل السيد Repetto على العديد من الأوسمة، بما في ذلك جائزة "محلل العام" من Financial Times/StarMine في عام 2010 و"أفضل محلل عالمي لهذا العام" من صحيفة Financial Times في عام 2012.

شغل السيد Repetto منصب المدير في شركة Sandler O'Neill لمدة 20 عامًا تقريبًا، وقبل ذلك، كان يعمل في منصب المدير الإداري والمحلل لدى Putnam Lovell NBF، حيث كان يشرف على أبحاث الأسهم في صناعات التمويل الإلكتروني والوساطة المالية. كما عمل أيضًا لدى Lehman Brothers ووضع حجر الأساس لتغطية الشركة لقطاع الخدمات المالية عبر الإنترنت. وقبل ذلك، كان يعمل لدى Mobil في مجال المبيعات والتسويق لمدة 10 سنوات.

حصل السيد Repetto على درجة البكالوريوس في الهندسة العامة من الأكاديمية العسكرية الأمريكية في ويست بوينت والتحق بالجيش الأمريكي كقائد لطائرة مروحية لمدة خمس سنوات. كما حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال في التمويل من كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا.

يدعم السيد Repetto أيضًا المبادرات الخيرية وقد تم تكريمه مؤخرًا من قِبّل منظمة Tuesday's Children، التي تساعد العائلات المتأثرة نتيجة الإرهاب والصراع العسكري والعنف الجماعي، نظير جهوده في القطاع العسكري والمالي لعام 2023.

نبذة عن شركة Interactive Brokers Group, Inc. :

توفر الشركات التابعة لمجموعة Interactive Brokers Group خدمات تنفيذ التداولات المؤتمتة وحفظ الأوراق المالية والسلع والعملات الأجنبية على مدار الساعة في أكثر من 150 سوقًا في بلدان مختلفة وعملات متنوعة من منصَّة واحدة موحّدة للعملاء حول العالم. ونقدم خدماتنا للمستثمرين من الأفراد، وصناديق التحوط، ومجموعات التداول الخاصة، والمستشارين الماليين والوسطاء المعرِّفين. وأتاح لنا تركيزنا على التكنولوجيا والأتمتة، على مدى عقودٍ أربعة، إمكانية تزويد عملائنا بمنصَّة متطورة على نحو فريد، لإدارة حافظاتهم الاستثمارية. كما نسعى إلى تزويد عملائنا بأسعار تنفيذ تداول متميزة، وأدوات لإدارة المخاطر والحافظات، ومرافق البحث والمنتجات الاستثمارية بأسعار منخفضة أو بدون مقابل، ما يضعهم في موقع يمكنهم من تحقيق عوائد عالية على الاستثمارات. وقامت مجلة "Barron's"، للعام الخامس على التوالي، بتصنيف "Interactive Brokers" في المرتبة الأولى حيث منحتها 5 نجوم من أصل 5 في تقييم "أفضل شركات للوساطة عبر الإنترنت" الخاص بها والصادر بتاريخ 9 يونيو 2023.

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