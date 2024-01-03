شركة Interactive Brokers تُعيِّن Rich Repetto في مجلس إدارتها

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Interactive Brokers (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز: IBKR)، إحدى شركات الوساطة الإلكترونية العالمية المؤتمتة، اليوم عن تعيين Rich Repetto كمدير مستقل للشركة اعتبارًا من 1 يناير 2024.
صرَّح Thomas Peterffy، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة Interactive Brokers قائلاً: "يسرُّنا أن نعلن عن تعيين Rich في مجلس الإدارة بعد حياة مهنية متميزة حيث كان رائدًا في أبحاث الوسطاء والبورصات الإلكترونية". "تُمثل دراية السيد Repetto ومعرفته الواسعة في مجال الاستثمار والتجارة الإلكترونية إضافة مهمة لمجلس الإدارة، ونحن نتطلع إلى الاستفادة من رؤيته."
يتمتع السيد Repetto بخبرة تربو عن 25 عامًا في مجال التجارة الإلكترونية وشركات التكنولوجيا المالية، وقد تقاعد في يونيو 2023 من منصب المدير الإداري ومحلل الأبحاث الأول في Piper Sandler. وطوال مسيرته المهنية الناجحة، حصل السيد Repetto على العديد من الأوسمة، بما في ذلك جائزة "محلل العام" من Financial Times/StarMine في عام 2010 و"أفضل محلل عالمي لهذا العام" من صحيفة Financial Times في عام 2012.
شغل السيد Repetto منصب المدير في شركة Sandler O'Neill لمدة 20 عامًا تقريبًا، وقبل ذلك، كان يعمل في منصب المدير الإداري والمحلل لدى Putnam Lovell NBF، حيث كان يشرف على أبحاث الأسهم في صناعات التمويل الإلكتروني والوساطة المالية. كما عمل أيضًا لدى Lehman Brothers ووضع حجر الأساس لتغطية الشركة لقطاع الخدمات المالية عبر الإنترنت. وقبل ذلك، كان يعمل لدى Mobil في مجال المبيعات والتسويق لمدة 10 سنوات.
حصل السيد Repetto على درجة البكالوريوس في الهندسة العامة من الأكاديمية العسكرية الأمريكية في ويست بوينت والتحق بالجيش الأمريكي كقائد لطائرة مروحية لمدة خمس سنوات. كما حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال في التمويل من كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا.
يدعم السيد Repetto أيضًا المبادرات الخيرية وقد تم تكريمه مؤخرًا من قِبّل منظمة Tuesday's Children، التي تساعد العائلات المتأثرة نتيجة الإرهاب والصراع العسكري والعنف الجماعي، نظير جهوده في القطاع العسكري والمالي لعام 2023.
نبذة عن شركة Interactive Brokers Group, Inc. :
توفر الشركات التابعة لمجموعة Interactive Brokers Group خدمات تنفيذ التداولات المؤتمتة وحفظ الأوراق المالية والسلع والعملات الأجنبية على مدار الساعة في أكثر من 150 سوقًا في بلدان مختلفة وعملات متنوعة من منصَّة واحدة موحّدة للعملاء حول العالم. ونقدم خدماتنا للمستثمرين من الأفراد، وصناديق التحوط، ومجموعات التداول الخاصة، والمستشارين الماليين والوسطاء المعرِّفين. وأتاح لنا تركيزنا على التكنولوجيا والأتمتة، على مدى عقودٍ أربعة، إمكانية تزويد عملائنا بمنصَّة متطورة على نحو فريد، لإدارة حافظاتهم الاستثمارية. كما نسعى إلى تزويد عملائنا بأسعار تنفيذ تداول متميزة، وأدوات لإدارة المخاطر والحافظات، ومرافق البحث والمنتجات الاستثمارية بأسعار منخفضة أو بدون مقابل، ما يضعهم في موقع يمكنهم من تحقيق عوائد عالية على الاستثمارات. وقامت مجلة "Barron's"، للعام الخامس على التوالي، بتصنيف "Interactive Brokers" في المرتبة الأولى حيث منحتها 5 نجوم من أصل 5 في تقييم "أفضل شركات للوساطة عبر الإنترنت" الخاص بها والصادر بتاريخ 9 يونيو 2023.
صور / وسائط متعددة متوفرة على :
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN03012024004146001356ID1107679627
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.