البيك‭ ‬للأنظمة‭ ‬الغذائية‭ ‬تحتفل‭ ‬بذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬في‭ ‬بريدة‭ ‬وحائل

(MENAFN
- Al Watan) استضافت شركة البيك للأنظمة الغذائية بفرعيها بالصفراء بمدينة بريـدة وصديـان بمدينة حائــل الدراج الإيطالــي البروفيسور ماتـيو بارسانـي، الأستاذ المشارك في الرياضيات التطبيقية والعلوم الحاسوبية في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) خلال مروره بمنطقتي القصيم وحائل ضمن رحلته على دراجـته اليدويـة والتي انطلـقت رحلتـها تحت شعار (أثر) ابتداء من المنطقة الشرقية مرورًا بمنطقة الرياض ثم القصـيـم ومنطقة حائل متوجهـًا إلى عدد من المناطق الغربية بالمملكة في رحلة برية تتجاوز مسافتها 3000 كيلـو متر وقد حـضر الاستضافـة عــدد من ذوي الإعاقـة من أبناء منطقتـي القصيـم وحائل وخلال الاحتفائية بالدراج الإيطالي استـعرض البروفيـسور ماتـيو بارسانـي الحادث المروري الذي غير حياته وأفقده الحركه والإحساس في أجزاء جسمه السفلية مستعرضـًا جوانبـًا من مراحلـه العلاجية والنفسية ومراحل علاجه وتأهيلـه وتطرق البروفيسور ماتيو إلى مسار رحلته مبديًا إعجابه بالنهضة والنمو الذي تشهده مناطق المملكة العربية السعودية في جميع المجالات التنموية مقدرًا للمجتمع السعودي وعيه وتقديره لذوي الإعاقة، مذكرًا الحضور من ذوي الإعاقه بأهمية الروح العالية والتعامل مع حالتهم بأنها مرحله دافعه للتحدي والإصرار وإثبات الذات خاصة في المملكة العربية السعودية التي تقدر هذه الفئة من المجتمع وتسن الأنظمـة والتعليـمات الهادفة لخدمتهم وقدر البروفيسور ماتيو بارساني لشركة البيك للأنظمة الغذائية على مبادرتها باستضافة ذوي الإعاقة وتقديرهـم.
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