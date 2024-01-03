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البيك‭ ‬للأنظمة‭ ‬الغذائية‭ ‬تحتفل‭ ‬بذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬في‭ ‬بريدة‭ ‬وحائل

1/3/2024 4:20:52 AM
(MENAFN- Al Watan) استضافت‭ ‬شركة‭ ‬البيك‭ ‬للأنظمة‭ ‬الغذائية‭ ‬بفرعيها‭ ‬بالصفراء‭ ‬بمدينة‭ ‬بريـدة‭ ‬وصديـان‭ ‬بمدينة‭ ‬حائــل‭ ‬الدراج‭ ‬الإيطالــي‭ ‬البروفيسور‭ ‬ماتـيو‭ ‬بارسانـي،‭ ‬الأستاذ‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬الرياضيات‭ ‬التطبيقية‭ ‬والعلوم‭ ‬الحاسوبية‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬للعلوم‭ ‬والتقنية‭ (‬كاوست‭) ‬خلال‭ ‬مروره‭ ‬بمنطقتي‭ ‬القصيم‭ ‬وحائل‭ ‬ضمن‭ ‬رحلته‭ ‬على‭ ‬دراجـته‭ ‬اليدويـة‭ ‬والتي‭ ‬انطلـقت‭ ‬رحلتـها‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ (‬أثر‭) ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬مرورًا‭ ‬بمنطقة‭ ‬الرياض‭ ‬ثم‭ ‬القصـيـم‭ ‬ومنطقة‭ ‬حائل‭ ‬متوجهـًا‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬الغربية‭ ‬بالمملكة‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬برية‭ ‬تتجاوز‭ ‬مسافتها‭ ‬3000‭ ‬كيلـو‭ ‬متر‭ ‬وقد‭ ‬حـضر‭ ‬الاستضافـة‭ ‬عــدد‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقـة من‭ ‬أبناء‭ ‬منطقتـي‭ ‬القصيـم‭ ‬وحائل‭ ‬وخلال‭ ‬الاحتفائية‭ ‬بالدراج‭ ‬الإيطالي‭ ‬استـعرض‭ ‬البروفيـسور‭ ‬ماتـيو‭ ‬بارسانـي‭ ‬الحادث‭ ‬المروري‭ ‬الذي‭ ‬غير‭ ‬حياته‭ ‬وأفقده‭ ‬الحركه‭ ‬والإحساس‭ ‬في‭ ‬أجزاء‭ ‬جسمه‭ ‬السفلية‭ ‬مستعرضـًا‭ ‬جوانبـًا‭ ‬من‭ ‬مراحلـه‭ ‬العلاجية‭ ‬والنفسية‭ ‬ومراحل‭ ‬علاجه‭ ‬وتأهيلـه‭ ‬وتطرق‭ ‬البروفيسور‭ ‬ماتيو‭ ‬إلى‭ ‬مسار‭ ‬رحلته‭ ‬مبديًا‭ ‬إعجابه‭ ‬بالنهضة‭ ‬والنمو‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬مناطق‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭ ‬التنموية‭ ‬مقدرًا‭ ‬للمجتمع‭ ‬السعودي‭ ‬وعيه‭ ‬وتقديره‭ ‬لذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬مذكرًا‭ ‬الحضور‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقه‭ ‬بأهمية‭ ‬الروح‭ ‬العالية‭ ‬والتعامل‭ ‬مع‭ ‬حالتهم‭ ‬بأنها‭ ‬مرحله‭ ‬دافعه‭ ‬للتحدي‭ ‬والإصرار‭ ‬وإثبات‭ ‬الذات‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬التي‭ ‬تقدر‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬وتسن‭ ‬الأنظمـة‭ ‬والتعليـمات‭ ‬الهادفة‭ ‬لخدمتهم‭ ‬وقدر‭ ‬البروفيسور‭ ‬ماتيو‭ ‬بارساني‭ ‬لشركة‭ ‬البيك‭ ‬للأنظمة‭ ‬الغذائية‭ ‬على‭ ‬مبادرتها‭ ‬باستضافة‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬وتقديرهـم‭.

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