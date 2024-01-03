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شهب الرباعيات تصل ذروتها فجر الخميس

1/3/2024 4:20:51 AM
(MENAFN- Al Watan) ستصل "الرباعيات" أولى زخات الشهب الرئيسة سنة 2024، ذروة تساقطها بسماء الوطن العربي من منتصف ليل الأربعاء 3 يناير وخلال الساعات قبل شروق شمس الخميس 4 يناير في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بدون الحاجة لاستخدام أجهزة رصد خاصة وليس لها تأثير على كوكبنا.
وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن هذه السنة ليست مثالية لشهب الرباعيات فالقمر سيكون في طور التربيع الأخير ومتواجد في السماء بالتزامن مع ذروة هذه الشهب ما سيتسبب في طمس الشهب الخافتة منها، مشيراً إلى أنه من المتوقع محلياً أن تكون شهب الرباعيات في أفضل أحوالها عند الساعة 06:00 صباحاً عندما ستكون نقطة إشعاعها (النقطة في السماء حيث تنشأ منها) مرتفعة فوق الأفق الشمالي الشرقي وسوف تتساقط بمعدل حوالي 18 شهابًا في الساعة عند الرصد من موقع مظلم بعيد عن أضواء المدن. وبيّن أن نقطة إشعاع أو انطلاق شهب الرباعيات توجد بالقرب مع كوكبة الدب الأكبر والنجم الساطع السماك الرماح في الطرف الشمالي من كوكبة العواء, ولكن لا يحتاج الراصد لتحديد نقطة إشعاع الشهب لأنها تظهر من اي مكان في السماء.
وقال: "تنشأ زخات الشهب السنوية عندما تمر الكرة الأرضية أثناء دورانها حول الشمس خلال تجمعات من الأجسام النيزكية المتناثرة على طول مدارات المذنبات والكويكبات, والتي تصطدم بأعلى الغلاف الجوي للأرض وتتوهج على ارتفاع يتراوح بين 70 و 100 كيلومتر وتظهر لنا كشريط من الضوء, وهذا يؤدي إلى حدوث زخات شهابية تتكرر على أساس سنوي".
وأضاف أبو زاهره: إن مصدر شهب الرباعيات غامض ففي العام 2003 حدد بأن مصدرها الرئيس هو الكويكب 2003 EH1، وإذا كان كذلك فإن الرباعيات مثل شهب التوأميات تأتي من جسم صخري - وليس مذنباً جليدياً، يعتقد أن 2003 EH1 هو نفسه المذنب C / 1490 Y1 والذي رصد منذ 500 عام لذلك فإن القصة الدقيقة وراء مصدر الرباعيات تظل غامضة إلى حد ما".
يُذكر أن الشهب المرتبطة بأي زخات معينة تشع من نقطة مشتركة في السماء، لذلك يمكن تمييز زخات عن غيرها بسهولة لأن مساراتها تبدو وكأنها تشع أو تنبعث من نقطة مشتركة في السماء، وذلك لأن جزيئات الحصى في أي تجمع معين تتحرك في نفس الاتجاه تقريبًا عندما تعبر مدار الأرض، نظراً لوجود مدارات متشابهة جداً مع الجسم الأصلي الذي أتت منه وعليه فإنها تضرب الأرض من نفس الاتجاه تقريباً وبنفس السرعة.

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