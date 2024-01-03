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شركة تابعة لموانئ أبوظبي تستحوذ على محطة بحرية في إسبانيا

1/3/2024 4:20:41 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، استحواذ نواتوم للمحطات الذراع التشغيلية للمحطات ضمن محفظة مجموعة نواتوم على نسبة 100% من إيه بي إم تيرمينالز قسطليون في إسبانيا في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية (القيمة المؤسسة) 10 ملايين يورو.

وأشارت المجموعة في بيان لها إلى أنه تم إبرام الصفقة مع شركة إيه بي إم تيرمينالز، وتم الحصول على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة وموافقات أصحاب العلاقة، وسيتم انتقال ملكية المحطة بأثر فوري، وبالتوازي مع ذلك تم التوصل إلى اتفاق طويل الأمد مع اتحاد الشحن والتفريغ لضمان استقرار العمليات في المحطة والمحافظة على إنتاجيتها العالية خلال الأعوام القادمة.

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ومع الاستحواذ على إيه بي إم تيرمينالز قسطليون تصل السعة المجمعة لنواتوم في قسطليون إلى 250 ألف متر مربع والطاقة الاستيعابية السنوية 250 ألف حاوية نمطية، وهو ما يمثل حوالي 70% من حجم الحاويات التي يتم مناولتها في ميناء قسطليون.

وتمتلك المحطتان طاقة استيعابية تصل إلى مليوني طن من البضائع السائبة، علاوة على البضائع المدحرجة، وتتصلان بخطوط سكك حديد مباشرة تربطهما بالمناطق الداخلية، وتخدمان مناطق البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبموجب هذا الاستحواذ، ستعمل محطة نواتوم قسطليون على توسيع قدراتها التشغيلية، لتقوم بمناولة البضائع السائبة والبضائع العامة والحاويات، مع الإبقاء على خدمات واتفاقيات الطرف الثالث لـ إيه بي إم تيرمينالز في هذا الموقع.


المصدر:

MENAFN03012024000202011048ID1107679616

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