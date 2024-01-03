شركة تابعة لموانئ أبوظبي تستحوذ على محطة بحرية في إسبانيا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، استحواذ نواتوم للمحطات الذراع التشغيلية للمحطات ضمن محفظة مجموعة نواتوم على نسبة 100% من إيه بي إم تيرمينالز قسطليون في إسبانيا في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية (القيمة المؤسسة) 10 ملايين يورو.
وأشارت المجموعة في بيان لها إلى أنه تم إبرام الصفقة مع شركة إيه بي إم تيرمينالز، وتم الحصول على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة وموافقات أصحاب العلاقة، وسيتم انتقال ملكية المحطة بأثر فوري، وبالتوازي مع ذلك تم التوصل إلى اتفاق طويل الأمد مع اتحاد الشحن والتفريغ لضمان استقرار العمليات في المحطة والمحافظة على إنتاجيتها العالية خلال الأعوام القادمة.
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ومع الاستحواذ على إيه بي إم تيرمينالز قسطليون تصل السعة المجمعة لنواتوم في قسطليون إلى 250 ألف متر مربع والطاقة الاستيعابية السنوية 250 ألف حاوية نمطية، وهو ما يمثل حوالي 70% من حجم الحاويات التي يتم مناولتها في ميناء قسطليون.
وتمتلك المحطتان طاقة استيعابية تصل إلى مليوني طن من البضائع السائبة، علاوة على البضائع المدحرجة، وتتصلان بخطوط سكك حديد مباشرة تربطهما بالمناطق الداخلية، وتخدمان مناطق البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبموجب هذا الاستحواذ، ستعمل محطة نواتوم قسطليون على توسيع قدراتها التشغيلية، لتقوم بمناولة البضائع السائبة والبضائع العامة والحاويات، مع الإبقاء على خدمات واتفاقيات الطرف الثالث لـ إيه بي إم تيرمينالز في هذا الموقع.
المصدر:
MENAFN03012024000202011048ID1107679616
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