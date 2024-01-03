انخفاض أسعار العقود الآجلة للذهب مع ترقب محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب خلال تعاملات اليوم الاربعاء، قبيل صدور محضر الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي، فضلاً عن ترقب عدة بيانات حول سوق العمل الأمريكي على مدار هذا الأسبوع.

وهبطت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم فبراير بنسبة 0.18% إلى 2069.70 دولار للأوقية.

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وزاد سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.14% إلى 2061.76 دولار للأوقية، وارتفع سعر التسليم الفوري للبلاتين بنسبة 0.11% إلى 986.95 دولار، في حين تراجعت العقود الآجلة للفضة سليم مارس بنسبة 0.68% إلى 23.79 دولار للأوقية.

وتترقب الأسواق اليوم صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، للوقوف على الأسباب الداعية لاتخاذ قرار تثبيت الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، واستشراف مزيد من المعلومات حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.

كما تترقب الأسواق اليوم الأربعاء، صدور بيانات عدد فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة، مع توقعات زيادتها إلى 8.85 مليون فرصة عمل من 8.75 مليون فرصة، وذلك قبل يومين من صدور تقرير الوظائف غير الزراعية عن شهر ديسمبر.





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