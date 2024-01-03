انخفاض أسعار العقود الآجلة للذهب مع ترقب محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب خلال تعاملات اليوم الاربعاء، قبيل صدور محضر الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي، فضلاً عن ترقب عدة بيانات حول سوق العمل الأمريكي على مدار هذا الأسبوع.
وهبطت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم فبراير بنسبة 0.18% إلى 2069.70 دولار للأوقية.
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وزاد سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.14% إلى 2061.76 دولار للأوقية، وارتفع سعر التسليم الفوري للبلاتين بنسبة 0.11% إلى 986.95 دولار، في حين تراجعت العقود الآجلة للفضة سليم مارس بنسبة 0.68% إلى 23.79 دولار للأوقية.
وتترقب الأسواق اليوم صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، للوقوف على الأسباب الداعية لاتخاذ قرار تثبيت الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، واستشراف مزيد من المعلومات حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.
كما تترقب الأسواق اليوم الأربعاء، صدور بيانات عدد فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة، مع توقعات زيادتها إلى 8.85 مليون فرصة عمل من 8.75 مليون فرصة، وذلك قبل يومين من صدور تقرير الوظائف غير الزراعية عن شهر ديسمبر.
المصدر:
MENAFN03012024000202011048ID1107679615
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