المجموعة المتكاملة تنفي وجود أحداث جوهرية أثرت على السهم

MENAFN - Al-Borsa News) نفت شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وجود أية أحداث جوهرية غير معلنة تستوجب الافصاح من شأنها التأثير على سعر السهم بالبورصة.

جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة بخصوص وجود أية أحداث جوهرية غير معلنة من شأنها التأثير على سعر السهم بالبورصة.

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ووافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، على تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة والخاص بالنشاط.

وأوضحت الشركة، أن التعديل يتضمن حذف بند الاشتراك والمساهمة والاستثمار بصورة مباشرة وغير مباشرة في كافة مجالات الاستثتمار العقارية.

كما اعتمدت العمومية التقرير الفني والمالي الخاص بتقييم 3 أوناش واستغلال حصيلة البيع في تمويل شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية بالسعودية لشراء معدات حديثة للتوسع في الأعمال.

وتضاعفت خسائر شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، لتصل 2.55 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الماضي، مقارنة بخسائر 298.2 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام الأسبق.

وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي لتصل 5.6 مليون جنيه، مقابل 2.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المقارن.

وأرجعت الشركة خسائرها إلى استمرار تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا مما أثر على الوضع الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى الارتفاع المتزايد في معدلات التضخم وأثره على قطاع المقاولات بشكل سلبي.

بالإضافة إلى تأثير اضطراب سلاسل التوريد وتسببها في تأخير تسليم المواد الخام مما أثره بدوره على عملية التركيبات التي تقوم بها الشركة، وبالتالي تكاليف إيقاف كبيرة تحملتها الشركة.

وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، بغرض تعديل غرض الشركة.

ويتضمن تقرير الافصاح تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة بحذف مجالات الاستثمارات العقارية ليصبح بعد التعديل“الاشتراك والمساهمة والاستثمار بصورة مباشرة وغير مباشرة في كافة مجالات الاستثمار الخدمية والتجارية والصناعية”.

وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، على تغيير خطة استخدام حصيلة زيادة رأس المال، طبقًا لم تم اقتراحه من قبل مجلس الإدارة بأن يتم استخدام 80% من حصيلة رأس المال لتمويل رأس المال العامل للشركة السعودية.

وقالت الشركة أن التعديل نظرًا لحداثة الشركة والذي يحيل دون حصول الشركة على أي تمويلات بنكية لمشارعيها بالمملكة في أول عامين وإيداع رأس المال وإنهاء إجراءات تأسيسها، كذلك تخصيص جزء لصيانة شاملة للمعدات والآلات الثقيلة للشركة وتجهيزها للسفر للمشاركة بالمشروعات بالخارج واستكمال شراء المعدات والأدوات اللازمة، طبقاً لاحتياجات المشروعات وتخصيص 20% تحت حساب سداد جزء من الالتزامات المستحقة على الشركة.

وأضافت، أنه نسب استخدامات حصيلة أموال زيادة رأس المال والمشار إليها بعاليه قد تختلف باختلاف الظروف السياسية والسياسة النقدية، والتي قد تؤدي إلى اختلاف اولويات الاستخدام بما يخدم مصالح المساهمين.