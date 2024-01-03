تايلاند تقرر تمديد إعفاء السياح الصينيين من تأشيرة الدخول

MENAFN - Al-Borsa News) قرّرت تايلاند تمديد الدخول بدون تأشيرة للزوار الصينيين، ما يضمن وصول المملكة الآسيوية في شكل أكبر إلى سوق رئيسية يمكن أن تعزز قطاعها السياحّ المتعثر، على ما أفاد مسؤولون تايلانديون أمس الثلاثاء.

وبحسب فرانس برس، منحت بانكوك السياح الصينيين العام الماضي إعفاءً من تأشيرات الدخول بموجب خطة مؤقتة كان من المقرر أن تنتهي في 29 فبراير.

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وقال المتحدث باسم الحكومة تشاي واشارونج إنه سيتم تمديد البرنامج، بعد محادثات مع بكين قد تنتهي أيضًا بالسماح للتايلانديين بالسفر بدون تأشيرة إلى الصين.

وأفاد الثلاثاء في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الأول لمجلس الوزراء لعام 2024“توصلنا إلى توافق غير رسمي على السماح للسياح من البلدين بالسفر إلى البلدين بشكل دائم”.

وأضاف أنه سيتم إضفاء الطابع الرسمي على الاقتراح قبل نهاية فبراير، على أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس.

وحال التوافق على ذلك، سيتمكن المواطنون الصينيون والتايلانديون من الإقامة لمدة تصل إلى 30 يومًا في كل زيارة.

وردا على سؤال حول السفر بدون تأشيرة بين البلدين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين“تعزيز التبادلات الثقافية بين الشعبين والإعفاءات المتبادلة من التأشيرات تصب في المصالح الأساسية للشعبين”.

وأضاف“السلطات المختصة في الجانبين تجري حاليا اتصالات وثيقة بشأن مسائل محددة”.





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