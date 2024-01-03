تايلاند تقرر تمديد إعفاء السياح الصينيين من تأشيرة الدخول

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قرّرت تايلاند تمديد الدخول بدون تأشيرة للزوار الصينيين، ما يضمن وصول المملكة الآسيوية في شكل أكبر إلى سوق رئيسية يمكن أن تعزز قطاعها السياحّ المتعثر، على ما أفاد مسؤولون تايلانديون أمس الثلاثاء.
وبحسب فرانس برس، منحت بانكوك السياح الصينيين العام الماضي إعفاءً من تأشيرات الدخول بموجب خطة مؤقتة كان من المقرر أن تنتهي في 29 فبراير.
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وقال المتحدث باسم الحكومة تشاي واشارونج إنه سيتم تمديد البرنامج، بعد محادثات مع بكين قد تنتهي أيضًا بالسماح للتايلانديين بالسفر بدون تأشيرة إلى الصين.
وأفاد الثلاثاء في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الأول لمجلس الوزراء لعام 2024“توصلنا إلى توافق غير رسمي على السماح للسياح من البلدين بالسفر إلى البلدين بشكل دائم”.
وأضاف أنه سيتم إضفاء الطابع الرسمي على الاقتراح قبل نهاية فبراير، على أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس.
وحال التوافق على ذلك، سيتمكن المواطنون الصينيون والتايلانديون من الإقامة لمدة تصل إلى 30 يومًا في كل زيارة.
وردا على سؤال حول السفر بدون تأشيرة بين البلدين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين“تعزيز التبادلات الثقافية بين الشعبين والإعفاءات المتبادلة من التأشيرات تصب في المصالح الأساسية للشعبين”.
وأضاف“السلطات المختصة في الجانبين تجري حاليا اتصالات وثيقة بشأن مسائل محددة”.
المصدر:
MENAFN03012024000202011048ID1107679613
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