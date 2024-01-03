ويلز فارجو يختار سهم سيتي جروب كأفضل أسهم البنوك الكبرى لعام 2024

MENAFN - Al-Borsa News) اختار محللو“ويلز فارجو” سهم“سيتي جروب” كأفضل أسهم البنوك الكبرى لعام 2024، ليحل محل“جيه بي مورجان”.

ويتوقع“مايك مايو” أن يرتفع السهم إلى حوالي 119 دولارًا خلال عام 2026، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 131% مقارنة بنهاية عام 2023، بحسب“بلومبرج”.

موضوعات8.3 مليار دولار إيرادات العراق من صادرات النفط خلال ديسمبر هل تتفوق عوائد السندات الأمريكية من الدرجة الاستثمارية على نظيرتها الخردة هذا العام؟ الأسهم الاوروبية ترتفع في المستهل رغم تراجع معنويات المستثمرين

وكتب“مايو” في مذكرة بتاريخ 1 يناير:“يقول لنا المستثمرون مرارًا وتكرارًا، لا تتحدث معي عن سيتي جروب، بالنسبة لنا، تخلق هذه المعنويات السلبية ظروفًا أكثر ملاءمة لمضاعفة محتملة في السهم على مدار 3 سنوات”.

ويأتي الموقف الإيجابي للمحلل بعد تفاؤله بشأن عملية إعادة الهيكلة الحالية للمقرض الأمريكي، حيث أوصى بزيادة وزن السهم (نيويورك: C) في محافظ المستثمرين، وعزز سعره المستهدف لمدة عام واحد إلى 70 دولارًا من 60 دولارًا.

وأنهى سهم“سيتي” تداولات جلسة أمس الثلاثاء مرتفعًا بنسبة 3.1% عند 53.04 دولار، ومتفوقًا على نظرائه من البنوك، وإذا تجاوز 100 دولار، فسيمثل ذلك أعلى مستوى منذ عام 2008.





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