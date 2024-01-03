ويلز فارجو يختار سهم سيتي جروب كأفضل أسهم البنوك الكبرى لعام 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اختار محللو“ويلز فارجو” سهم“سيتي جروب” كأفضل أسهم البنوك الكبرى لعام 2024، ليحل محل“جيه بي مورجان”.
ويتوقع“مايك مايو” أن يرتفع السهم إلى حوالي 119 دولارًا خلال عام 2026، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 131% مقارنة بنهاية عام 2023، بحسب“بلومبرج”.
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وكتب“مايو” في مذكرة بتاريخ 1 يناير:“يقول لنا المستثمرون مرارًا وتكرارًا، لا تتحدث معي عن سيتي جروب، بالنسبة لنا، تخلق هذه المعنويات السلبية ظروفًا أكثر ملاءمة لمضاعفة محتملة في السهم على مدار 3 سنوات”.
ويأتي الموقف الإيجابي للمحلل بعد تفاؤله بشأن عملية إعادة الهيكلة الحالية للمقرض الأمريكي، حيث أوصى بزيادة وزن السهم (نيويورك: C) في محافظ المستثمرين، وعزز سعره المستهدف لمدة عام واحد إلى 70 دولارًا من 60 دولارًا.
وأنهى سهم“سيتي” تداولات جلسة أمس الثلاثاء مرتفعًا بنسبة 3.1% عند 53.04 دولار، ومتفوقًا على نظرائه من البنوك، وإذا تجاوز 100 دولار، فسيمثل ذلك أعلى مستوى منذ عام 2008.
المصدر:
MENAFN03012024000202011048ID1107679612
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