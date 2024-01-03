Wednesday, 03 January 2024 01:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بنك تينكوف الروسي يخطط لشطب أسهمه من بورصة لندن

1/3/2024 4:20:40 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تقدمت مجموعة“تي سي إس جروب” المالكة لبنك“تينكوف – Tinkoff” الرقمي الروسي، بطلب لبورصة لندن لشطب شهادات الإيداع العالمية الخاصة بها، بعد تعليق تداولها قبل نحو عامين.

وقالت المجموعة في بيان صدر مساء أمس الثلاثاء، إنها لم تتلقَّ أية معلومات حول موعد استئناف بورصة لندن للأوراق المالية لتداول شهادات الإيداع الدولية الخاصة بالمصرف الرقمي بعد أن علقت الأخيرة قبولها في مارس من عام 2022.

موضوعات متعلقة 8.3 مليار دولار إيرادات العراق من صادرات النفط خلال ديسمبر هل تتفوق عوائد السندات الأمريكية من الدرجة الاستثمارية على نظيرتها الخردة هذا العام؟ الأسهم الاوروبية ترتفع في المستهل رغم تراجع معنويات المستثمرين

وأوضح البيان أن“تي سي إس” سوف تمضي قدماً في عملية الشطب لتجنب الالتزام المستمر، وبذل مزيد من الوقت والموارد للحفاظ على الإدراج في بورصة لندن.

وأضافت المجموعة أنها تعتزم وقف برنامجها لشهادات الإيداع العالمية بشكل فوري عقب إتمام الشطب من بورصة لندن.


المصدر:

MENAFN03012024000202011048ID1107679611

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث