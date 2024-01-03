بنك تينكوف الروسي يخطط لشطب أسهمه من بورصة لندن

MENAFN - Al-Borsa News) تقدمت مجموعة“تي سي إس جروب” المالكة لبنك“تينكوف – Tinkoff” الرقمي الروسي، بطلب لبورصة لندن لشطب شهادات الإيداع العالمية الخاصة بها، بعد تعليق تداولها قبل نحو عامين.

وقالت المجموعة في بيان صدر مساء أمس الثلاثاء، إنها لم تتلقَّ أية معلومات حول موعد استئناف بورصة لندن للأوراق المالية لتداول شهادات الإيداع الدولية الخاصة بالمصرف الرقمي بعد أن علقت الأخيرة قبولها في مارس من عام 2022.

موضوعات8.3 مليار دولار إيرادات العراق من صادرات النفط خلال ديسمبر هل تتفوق عوائد السندات الأمريكية من الدرجة الاستثمارية على نظيرتها الخردة هذا العام؟ الأسهم الاوروبية ترتفع في المستهل رغم تراجع معنويات المستثمرين

وأوضح البيان أن“تي سي إس” سوف تمضي قدماً في عملية الشطب لتجنب الالتزام المستمر، وبذل مزيد من الوقت والموارد للحفاظ على الإدراج في بورصة لندن.

وأضافت المجموعة أنها تعتزم وقف برنامجها لشهادات الإيداع العالمية بشكل فوري عقب إتمام الشطب من بورصة لندن.





المصدر: