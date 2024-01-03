بنك تينكوف الروسي يخطط لشطب أسهمه من بورصة لندن

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تقدمت مجموعة“تي سي إس جروب” المالكة لبنك“تينكوف – Tinkoff” الرقمي الروسي، بطلب لبورصة لندن لشطب شهادات الإيداع العالمية الخاصة بها، بعد تعليق تداولها قبل نحو عامين.
وقالت المجموعة في بيان صدر مساء أمس الثلاثاء، إنها لم تتلقَّ أية معلومات حول موعد استئناف بورصة لندن للأوراق المالية لتداول شهادات الإيداع الدولية الخاصة بالمصرف الرقمي بعد أن علقت الأخيرة قبولها في مارس من عام 2022.
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وأوضح البيان أن“تي سي إس” سوف تمضي قدماً في عملية الشطب لتجنب الالتزام المستمر، وبذل مزيد من الوقت والموارد للحفاظ على الإدراج في بورصة لندن.
وأضافت المجموعة أنها تعتزم وقف برنامجها لشهادات الإيداع العالمية بشكل فوري عقب إتمام الشطب من بورصة لندن.
المصدر:
MENAFN03012024000202011048ID1107679611
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