البورصة توقف التداولات على سهم بلتون للتأكد من الدمج

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قررت إدارة البورصة ايقاف التعامل على اسهم شركة“بلتون المالية القابضة”.
جاء الإيقاف للتأكد مما تم نشره تحت عنوان” أبوظبي تدمج مجموعة من استثمارات“العالمية القابضة” في“2.0” بأصول 27 مليار دولار.. الشركات المشمولة بالدمج تشمل“شيميرا” و”بلتون” و”لونيت” و”ريسورسيس” و”ساجاس” و”سيتادل تكنولوجي”.
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وقررت البورصة تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على اسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.
وتحولت شركة بلتون المالية القابضة للربحية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي بعد 3 أعوام متتالية من الخسائر المتراكمة لتصل إلى 86 مليون جنيه، مقابل خسائر مجمعة عن نفس الفترة بلغت 139 مليون جنيه بدعم من إعادة هيكلة المجموعة.
وقفزت الإيرادات المجمعة للشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي لتصل إلى 957 مليون جنيه، مقابل 257 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المقارن.
سجلت إيرادات تشغيل بنك الاستثمار 198 مليون جنيه، وارتفعت محفظة شراء الأسهم بالهامش من بلتون لتداول الأوراق المالية لتصل الى 621 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية فى سبتمبر الماضى، بزيادة قدرها 109% على أساس سنوى، فيما ارتفعت الأصول المدارة لتصل إلى 23 مليار جنيه بنهاية الفترة.
وارتفعت محفظة نشاط التأجير التمويلى لتصل إلى 3.6 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر الماضى، والذى يمثل نمو سنوى قدره 6.3 مرة مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق، فيما بلغت محفظة نشاط التمويل الاستهلاكى ((سفن)) ما يصل إلى 1.1 مليار جنيه بإجمالى 7 آلاف عميل.
ونمت محفظة القروض الخاص بنشاط التمويل متناهى الصغر ((كاش)) إلى 123 مليون جنيه، فيما وصل عدد العملاء إلى أكثر من 10 آلاف عميل.
وقامت“بلتون” بالاستحواذ على شركة كاش للتمويل متناهى الصغر بهدف اختراق القطاع لاستكمال باقة الأنشطة المالية غير المصرفية.
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