البورصة توقف التداولات على سهم بلتون للتأكد من الدمج

MENAFN - Al-Borsa News) قررت إدارة البورصة ايقاف التعامل على اسهم شركة“بلتون المالية القابضة”.

جاء الإيقاف للتأكد مما تم نشره تحت عنوان” أبوظبي تدمج مجموعة من استثمارات“العالمية القابضة” في“2.0” بأصول 27 مليار دولار.. الشركات المشمولة بالدمج تشمل“شيميرا” و”بلتون” و”لونيت” و”ريسورسيس” و”ساجاس” و”سيتادل تكنولوجي”.

موضوعات“عبداللطيف” يرفع حصته في“المصرية العقارية” إلى 5.93% “البورصة”: الأحد المُقبل.. إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد اليوم.. نهاية حق توزيع الأسهم المجانية لـ”النصر للأعمال المدنية”

وقررت البورصة تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على اسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.

وتحولت شركة بلتون المالية القابضة للربحية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي بعد 3 أعوام متتالية من الخسائر المتراكمة لتصل إلى 86 مليون جنيه، مقابل خسائر مجمعة عن نفس الفترة بلغت 139 مليون جنيه بدعم من إعادة هيكلة المجموعة.

وقفزت الإيرادات المجمعة للشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي لتصل إلى 957 مليون جنيه، مقابل 257 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المقارن.

سجلت إيرادات تشغيل بنك الاستثمار 198 مليون جنيه، وارتفعت محفظة شراء الأسهم بالهامش من بلتون لتداول الأوراق المالية لتصل الى 621 مليون جنيه خلال الفترة المالية المنتهية فى سبتمبر الماضى، بزيادة قدرها 109% على أساس سنوى، فيما ارتفعت الأصول المدارة لتصل إلى 23 مليار جنيه بنهاية الفترة.

وارتفعت محفظة نشاط التأجير التمويلى لتصل إلى 3.6 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر الماضى، والذى يمثل نمو سنوى قدره 6.3 مرة مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق، فيما بلغت محفظة نشاط التمويل الاستهلاكى ((سفن)) ما يصل إلى 1.1 مليار جنيه بإجمالى 7 آلاف عميل.

ونمت محفظة القروض الخاص بنشاط التمويل متناهى الصغر ((كاش)) إلى 123 مليون جنيه، فيما وصل عدد العملاء إلى أكثر من 10 آلاف عميل.

وقامت“بلتون” بالاستحواذ على شركة كاش للتمويل متناهى الصغر بهدف اختراق القطاع لاستكمال باقة الأنشطة المالية غير المصرفية.