ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات بين البنوك الصينية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت الأسعار المعيارية لمعاملات الذهب الفورية بين البنوك في الصين، اليوم الأربعاء، وفقاً لنظام تداول النقد الأجنبي الصيني.
ووصل السعر المعياري للذهب النقي بنسبة 99.95% أو أعلى إلى 481.35 يوان، أي نحو 67.79 دولار، للجرام، بزيادة 0.97 يوان عن يوم التداول السابق.
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بينما ارتفع سعر الذهب النقي بنسبة 99.99% أو أعلى بواقع 4.07 يوان ليصل إلى 483.66 يوان للجرام.
ويُسمح لأسعار المعاملات الفورية في سوق الاستعلام عن الأسعار بين البنوك بالارتفاع أو الانخفاض في حدود 15% عن الأسعار المعيارية في كل يوم تداول.
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