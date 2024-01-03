ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات بين البنوك الصينية

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الأسعار المعيارية لمعاملات الذهب الفورية بين البنوك في الصين، اليوم الأربعاء، وفقاً لنظام تداول النقد الأجنبي الصيني.

ووصل السعر المعياري للذهب النقي بنسبة 99.95% أو أعلى إلى 481.35 يوان، أي نحو 67.79 دولار، للجرام، بزيادة 0.97 يوان عن يوم التداول السابق.

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بينما ارتفع سعر الذهب النقي بنسبة 99.99% أو أعلى بواقع 4.07 يوان ليصل إلى 483.66 يوان للجرام.

ويُسمح لأسعار المعاملات الفورية في سوق الاستعلام عن الأسعار بين البنوك بالارتفاع أو الانخفاض في حدود 15% عن الأسعار المعيارية في كل يوم تداول.