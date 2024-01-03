أكبر ميناء بري صيني يسجل رقما قياسيا لقطارات الشحن مع أوروبا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعامل ميناء مانتشولي، أكبر ميناء بري في الصين، مع 5001 رحلة قطار شحن بين الصين وأوروبا في عام 2023، بزيادة قدرها 3% مقارنة بعام 2022، بحسب شركة هاربين المحدودة التابعة لمجموعة السكك الحديدية الصينية.
كانت هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها الرقم 5000 رحلة في غضون سنة واحدة، حيث حقق كل من حجم رحلات قطارات الشحن بين الصين وأوروبا وكمية البضائع المنقولة عبر ميناء مانتشولي نموا مستمرا لمدة 10 سنوات متتالية.
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وفي العام الماضي، نقلت قطارات الشحن بين الصين وأوروبا 540 ألف حاوية معيارية مكافئة لعشرين قدما من البضائع عبر الميناء، بزيادة 16% على أساس سنوي.
حتى الآن، مر 21 خطا لقطارات الشحن بين الصين وأوروبا عبر الميناء الواقع في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم في شمالي الصين، وتربط هذه الخطوط 13 دولة، بما في ذلك بولندا وألمانيا وبلجيكا، مع 60 مدينة صينية، وتغطي البضائع التي يتم نقلها عبر الميناء 12 فئة رئيسية، مثل الاحتياجات اليومية والآلات الصناعية والمنتجات الزراعية.
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