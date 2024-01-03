أكبر ميناء بري صيني يسجل رقما قياسيا لقطارات الشحن مع أوروبا

MENAFN - Al-Borsa News) تعامل ميناء مانتشولي، أكبر ميناء بري في الصين، مع 5001 رحلة قطار شحن بين الصين وأوروبا في عام 2023، بزيادة قدرها 3% مقارنة بعام 2022، بحسب شركة هاربين المحدودة التابعة لمجموعة السكك الحديدية الصينية.

كانت هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها الرقم 5000 رحلة في غضون سنة واحدة، حيث حقق كل من حجم رحلات قطارات الشحن بين الصين وأوروبا وكمية البضائع المنقولة عبر ميناء مانتشولي نموا مستمرا لمدة 10 سنوات متتالية.

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وفي العام الماضي، نقلت قطارات الشحن بين الصين وأوروبا 540 ألف حاوية معيارية مكافئة لعشرين قدما من البضائع عبر الميناء، بزيادة 16% على أساس سنوي.

حتى الآن، مر 21 خطا لقطارات الشحن بين الصين وأوروبا عبر الميناء الواقع في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم في شمالي الصين، وتربط هذه الخطوط 13 دولة، بما في ذلك بولندا وألمانيا وبلجيكا، مع 60 مدينة صينية، وتغطي البضائع التي يتم نقلها عبر الميناء 12 فئة رئيسية، مثل الاحتياجات اليومية والآلات الصناعية والمنتجات الزراعية.