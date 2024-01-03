ازدهار مبيعات التجزئة في تيانجين الصينية خلال عطلة رأس السنة

MENAFN - Al-Borsa News) شهدت مبيعات التجزئة في مدينة تيانجين الصينية طفرة خلال عطلة رأس السنة الجديدة، حيث نظمت المدينة ما يقرب من 200 نشاط ترويجي للاستهلاك.

وخلال العطلة التي استمرت ثلاثة أيام، حققت 296 شركة تجارية في تيانجين 1.28 مليار يوان (نحو 180.8 مليون دولار)، بزيادة 9.2% على أساس سنوي، حيث بلغت عدد المتسوقين 7.49 مليون، بزيادة 43.6% مقارنة بالعام الماضي، وفقا لما أظهرته بيانات لجنة التجارة.

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وشهد ما مجموعه 78 مركزا للتسوق في تيانجين راقبتها اللجنة نموا ملحوظا في الإيرادات خلال العطلة، حيث بلغت مبيعاتها 550 مليون يوان، بزيادة 9.9% على أساس سنوي.

كما شهدت صناعتا المطاعم والفنادق نموا قويا. وحققت 229 شركة لإعداد الأطعمة تراقبها اللجنة إيرادات إجمالية بلغت 19.17 مليون يوان خلال العطلة، بزيادة 35% على أساس سنوي.

وبلغ حجم إيرادات 61 شركة للفندقة 22.72 مليون يوان، بزيادة 51.7% على أساس سنوي.