ازدهار مبيعات التجزئة في تيانجين الصينية خلال عطلة رأس السنة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شهدت مبيعات التجزئة في مدينة تيانجين الصينية طفرة خلال عطلة رأس السنة الجديدة، حيث نظمت المدينة ما يقرب من 200 نشاط ترويجي للاستهلاك.
وخلال العطلة التي استمرت ثلاثة أيام، حققت 296 شركة تجارية في تيانجين 1.28 مليار يوان (نحو 180.8 مليون دولار)، بزيادة 9.2% على أساس سنوي، حيث بلغت عدد المتسوقين 7.49 مليون، بزيادة 43.6% مقارنة بالعام الماضي، وفقا لما أظهرته بيانات لجنة التجارة.
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وشهد ما مجموعه 78 مركزا للتسوق في تيانجين راقبتها اللجنة نموا ملحوظا في الإيرادات خلال العطلة، حيث بلغت مبيعاتها 550 مليون يوان، بزيادة 9.9% على أساس سنوي.
كما شهدت صناعتا المطاعم والفنادق نموا قويا. وحققت 229 شركة لإعداد الأطعمة تراقبها اللجنة إيرادات إجمالية بلغت 19.17 مليون يوان خلال العطلة، بزيادة 35% على أساس سنوي.
وبلغ حجم إيرادات 61 شركة للفندقة 22.72 مليون يوان، بزيادة 51.7% على أساس سنوي.
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