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5 دول تبدأ عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي

1/3/2024 4:20:40 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) بدأت الجزائر وغيانا وكوريا الجنوبية وسيراليون وسلوفينيا، مسؤولياتها كأعضاء غير دائمين في مجلس الأمن الدولي.

وبدأت فترة ولاية تلك الدول رسميا يوم الاثنين وتستمر لعامين، غير أن يوم الثلاثاء يمثل أول يوم عمل للمجلس لعام 2024 بعد عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

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وأقيمت مراسم رفع أعلام الدول الخمس التي بدأت عضويتها في مجلس الأمن الدولي إيذانا ببدء مسؤولياتها، ويحل الأعضاء الخمسة الجدد محل ألبانيا والبرازيل والغابون وغانا والإمارات العربية المتحدة للفترة 2024-2025.

ورحب الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر يناير بالأعضاء الجدد في مجلس الأمن.

وقال إن“الجلوس في مجلس الأمن شرف ومسؤولية، خاصة في وقت تتضاعف فيه الأزمات الإقليمية، ولا سيما في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وأفريقيا. نحن نتطلع إلى العمل معكم على مدى العامين المقبلين لتنفيذ تفويض هذا المجلس، والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، والدفاع عن التعددية التي تحترم قيم ميثاق الأمم المتحدة”.

ووعدت مندوبة غيانا الدائمة لدى الأمم المتحدة كارلوين رودريغيز-بيركيت بأن تكون غيانا أحد“الأصوات الرائدة” في المجلس لضمان الحفاظ على السلم والأمن في جميع أنحاء العالم.

ويتألف مجلس الأمن من 15 عضوا، خمسة منهم ـ بريطانيا، الصين، فرنسا، روسيا، والولايات المتحدة ـ أعضاء دائمون. ويتم تخصيص المقاعد العشرة غير الدائمة في المجلس حسب المنطقة الجغرافية مع استبدال خمسة مقاعد كل عام.

ويعتبر مجلس الأمن أقوى جهاز في الأمم المتحدة. ويمكن للمجلس، المكلف بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، اتخاذ قرارات ملزمة قانونا، ويتمتع بسلطة فرض العقوبات والسماح باستخدام القوة ضد الدول.

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