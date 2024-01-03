ديون الأسواق الناشئة أكثر جذباً للمستثمرين من الأسهم خلال 2024

MENAFN - Al-Borsa News) تميل كبريات مؤسسات الاستثمار وإدارة الأصول في العالم، للتوجه أكثر نحو الأسواق الناشئة خلال 2024، وزيادة الاستثمار في سندات هذه الأسواق المقومة بالعملة المحلية، للاستفادة من ارتفاع العائد عليها، وفق تقرير مفصّل نشرته بلومبرج.

قالت بنوك استثمار مرموقة، من بينها“بنك أوف أمريكا” و“بي إن بي باريبا” و”جيه بي مورغان” وغيرها، إن انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وبلوغ الدولار ذروة ارتفاعه، يعتبران من أبرز العوامل الإيجابية بالنسبة إلى الأسواق الناشئة، وإن الاستثمار في الديون المحلية لهذه الأسواق أفضل من الاستثمار في أسهمها في ظل غموض توقعات النمو في الصين.

موضوعات8.3 مليار دولار إيرادات العراق من صادرات النفط خلال ديسمبر هل تتفوق عوائد السندات الأمريكية من الدرجة الاستثمارية على نظيرتها الخردة هذا العام؟ الأسهم الاوروبية ترتفع في المستهل رغم تراجع معنويات المستثمرين

بعض هذه المؤسسات الاستثمارية أوصى بتخصيص أرصدة للاستثمار في الأسهم الدفاعية وتنويع المحافظ، فضلاً عن توجيه جزء من رؤوس الأموال للاستثمار في الديون السيادية للأسواق الناشئة ذات العوائد المرتفعة، أو تلك التي تتسم بجودة موازينها التجارية في آسيا وأمريكا اللاتينية.

وأشارت هذه المؤسسات إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة لفترة طويلة، يؤثر سلباً على جاذبية الاستثمار في الأسواق الناشئة ولا يسمح بظهور فرص مواتية فيها، غير أن تراجع التضخم والسياسة التيسيرية لبنوكها المركزية، تمثل عوامل إيجابية لتحسين أداء الأصول في تلك الأسواق.

توقع“جيه بي مورجان” أن تكون بداية العام صعبة في الأسواق الناشئة بسبب قوة الدولار والمخاطر الجيوسياسية، إلا أن جاذبيتها سوف تتحسن خلال عام 2024 مع زيادة الطلب على تنويع المحافظ الاستثمارية بعيداً عن أصول الولايات المتحدة.

غير أن“مورجان ستانلي” يرشح الاستثمار في سندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية وتفضيلها على الديون السيادية للأسواق الناشئة، مرجحاً انخفاض تدفقات رأس المال إلى هذه الأوراق بسبب استمرار ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وفي ما يلي توصيات مجموعة من أكبر بنوك الاستثمار وشركات إدارة الأصول كما وردت في تقرير“بلومبرج”:

أموندي (Amundi):

ينبغي أن تستفيد أسهم الأسواق الناشئة من انتعاش الأرباح، وخصوصاً في آسيا. وعلى مدار العام، يمكن النظر إلى مواقع الاستثمار طويل الأجل مثل الهند، والأسواق المستقبلة لاستثمارات المراكز المتقدمة القريبة منها، فضلاً عن الأسواق المستفيدة من عملية تحول الطاقة على غرار البلدان التي تصدر سلعاً أساسية مثل البرازيل، وتلك التي تحقق تقدماً تكنولوجياً مثل الصين.

أكسا إنفستمنت مانجرز:

تقف الأسواق الناشئة على أساس أكثر صلابة من الناحية الهيكلية، في ظل الأوضاع المالية العالمية الصعبة. وقد تستمر صعوبة الاستفادة من أسواق رأس المال العالمية بالنسبة إلى بعض الأسواق الحدودية. ونتوقع انتعاش النمو في أوروبا الوسطى وآسيا، مع تباين الاتجاهات في أمريكا اللاتينية.

بنك أوف أميركا:

تخفيض أسعار الفائدة وبلوغ الدولار الأمريكي ذروته، يعتبران من أبرز التطورات الإيجابية بالنسبة إلى الأسواق الناشئة.

باركليز:

لا يسمح ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة لفترة طويلة، وكذلك ضعف معدلات النمو عالمياً، بتوفير خلفية مواتية للأسواق الناشئة. لكن بعض جوانب القوة في هذه الأسواق، واستمرار تراجع التضخم، والسياسة النقدية التيسيرية لدى بنوكها المركزية، إلى جانب العوامل الفنية والتقييمات الإيجابية، كلها عوامل من شأنها أن توفر مجالاً لتحسن أداء أصول الأسواق الناشئة.

“بي إن بي باريبا” لإدارة الأصول:

رؤيتنا طويلة الأجل نعبر عنها بشكل رئيسي من خلال النظر إلى العوائد الحقيقية في الأجل الطويل، حيث تبدو معادلة المخاطرة والعائد جذابة على نحو خاص. ونوصي بشراء سندات أوروبية من الدرجة الاستثمارية دون تحوط، وسندات الأسواق الناشئة بالعملة المحلية، وبشكل أقل، سندات اسمية أميركية.

وتشكل السندات المحلية في الأسواق الناشئة طريقة بديلة وتنويعاً للاستثمار طويل الأجل. علاوة على أن الاستثمار في الديون المحلية للأسواق الناشئة أكثر جاذبية من أسهم الأسواق الناشئة في ضوء غموض مستقبل الأداء في الصين، لا سيما في ما يتعلق بسياسات الاقتصاد الكلي، والتي تؤثر بدرجة كبيرة على مؤشرات الأسهم.

كابيتال جروب:

هل حان الوقت للأسواق الناشئة الأخرى غير الصين حتى تجذب مزيداً من الأضواء؟ تبدو الأوضاع العامة جاذبة، مع تزايد الفرص في دول مثل الهند وإندونيسيا والمكسيك.

لا تستبعد الصين تماماً. فعمليات البيع الكثيفة صنعت فرصاً متميزة للاستثمار في الشركات المبدعة التي تتمتع بحصة سوقية مهيمنة في بلدها الأم، وتوليد تدفقات نقدية وفيرة مع تداولها عند تقييمات جاذبة.

كارمينياك (Carmignac):

بعد صعود جامح للأسهم السبعة الكبرى، أصبحت الظروف مهيأة لتوسيع نطاق الأسهم التي تقود الأداء في السوق. يحتاج تركيز العوائد إلى شكل من أشكال الحذر، ومن المنطقي اتباع استراتيجية توزيع رأس المال بين استثمارات ذات مخاطر منخفضة جداً وأخرى ذات مخاطر عالية، بهدف تنويع المحفظة من الأسهم المفضلة. ويعني ذلك تخصيص أموال للاستثمار في القطاعات الدفاعية مثل أسهم الرعاية الصحية والمواد الغذائية الأساسية من ناحية، والاستثمار في فرص تحقيق العوائد المرتفعة في الأسواق الناشئة من ناحية أخرى.

بدعم انخفاض الدولار الأمريكي واستقرار الاقتصاد الصيني، تصبح الأسواق الناشئة مرشحة ومناسبة لفكرة التنويع. وقد تظهر فرص للاستثمار في الأسواق التي شهدت موجات بيع كثيفة قبل ذلك مثل أسواق آسيا أو أمريكا اللاتينية حيث الموازين التجارية توجه توجيهاً جيداً.

سيتي غلوبال ويلث:

شهدت أسهم الأسواق الناشئة انتكاسة في كل من الأسعار والأرباح في عام 2023، وترتب على ذلك أن أصبح تقييمها عالياً. ولذلك، نتوقع انخفاضاً طفيفاً في تقديرات العائد الاستراتيجي من 12.9% إلى 12.8%.

تظهر توقعات أوراق الدخل الثابت من الدرجة الاستثمارية لمدة 10 سنوات الآن، تقديراً للعائد الاستراتيجي عند 5.4%، بزيادة طفيفة عن العام الماضي. وبالمثل، تتميز أوراق الدخل الثابت مرتفعة العائد أيضاً بانخفاض تقييمها، ما يعوض عن تراجع فروق العائد أو علاوة المخاطر، بصعود العائد على السندات مرتفعة العائد لأجل 10 سنوات إلى 7.9%. وقد تحسنت توقعاتنا للعائد على أوراق الدخل الثابت في الأسواق الناشئة بشكل طفيف إلى 8.1% مع تقلص فروق العائد.

فيدليتي:

تحت أي سيناريو، سوف نتخذ مراكز شراء في بعض الأسواق الناشئة، نظراً للتقييمات الجاذبة والدورات الاقتصادية المتفردة، لكن تفضيلاتنا تتغير اعتماداً على السيناريو الذي سيظهر. ففي حالة الركود، تتسم أسواق الهند وإندونيسيا بسمات دفاعية جيدة وأقل ارتباطاً بالدورة الاقتصادية العالمية.

ونفضل أيضاً بعض سندات الأسواق الناشئة بالعملة المحلية (مع التحوّط من أسعار الصرف) مع انخفاض أسعار الفائدة العالمية.

جنرالي إنفستمنتس:

في ضوء انخفاض مستوى العائد ومحدودية الفرص المتاحة أمام انخفاضه مرة أخرى، فإننا نوصي بتخفيض الوزن النسبي للاستثمار في السندات الحكومية في منطقة اليورو. والعكس صحيح بالنسبة إلى سندات الخزانة الأميركية والسندات الحكومية في الأسواق الناشئة، حيث تستفيد الأخيرة أيضاً من تراجع قوة الدولار في المدى المتوسط. ومن الناحية التكتيكية نراجع تقييمنا من استثمار طويل الأجل إلى محايد.

إتش إس بي سي أسيت مانجمنت:

تخفيض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ربما يكون إيجابياً للغاية بالنسبة إلى أداء الأسواق الناشئة.

إنفسكو:

في أسواق الأسهم، نرى الفرص الأفضل في الأسواق الناشئة، على الرغم من جاذبية أسهم الأسواق المتقدمة أيضاً خارج الولايات المتحدة، ونتوقع تفوق أداء أسهم القيمة والأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية وأسهم الشركات الصغيرة. من حيث القطاعات، نفضل أسهم قطاع السلع الاستهلاكية غير الأساسية وقطاع التكنولوجيا.

جيفريز:

نفضل أسهم الأسواق الناشئة، وخصوصاً أسواق آسيا (الهند، وجنوب شرق آسيا) وأميركا اللاتينية. أداء أسواق المملكة المتحدة كان ضعيفاً في 2023، ولكن مع عودة التركيز على الجودة والقيمة، تستطيع أسهم المملكة المتحدة أن تتفوق في عام 2024.

جيه بي مورجان:

بسبب استمرار قوة الدولار وارتفاع أسعار الفائدة والتطورات الجيوسياسية، نتوقع أن تكون بداية العام صعبة على الأسواق الناشئة. ومع ذلك، يُنتظر أن تصبح هذه الأسواق أكثر جاذبية خلال عام 2024 بسبب تباين النمو بين الأسواق الناشئة والأسواق المتقدمة، والطلب على تنويع المحافظ بعيداً عن الولايات المتحدة وانخفاض معدل الاستثمار.

جيه بي مورجان أسيت مانجمنت:

تشكل شروط الائتمان المتشددة في الولايات المتحدة حالياً، رياحاً معاكسة في مواجهة سندات الأسواق الناشئة بالعملة الصعبة، غير أن احتمال تبني الاحتياطي الفيدرالي سياسة نقدية تيسيرية وما يتبع ذلك من تخفيف لشروط الائتمان، قد يؤدي إلى تحسن توقعات الأداء المستقبلية لهذا القطاع في النصف الثاني من عام 2024.

بنك“لومبارد أودييه”:

ثقة المستهلكين بدأت تستقر في الصين، غير أن دعم السياسة النقدية والمالية مازال محدوداً، ومازالت استثمارات الشركات منخفضة، ونتوقع أن ينخفض معدل النمو إلى أقل من 5% العام المقبل.

مورجان ستانلي:

تؤدي قوة الدولار واستمرار تدفق الأموال للخارج إلى انحراف فروق العائد على الائتمان في الأسواق الناشئة. وسوف نمتنع عن إضافة مزيد من مقياس المخاطرة“بيتا” حتى تتسع فروق العائد، ونفضل السندات ذات الدرجة الاستثمارية على الديون مرتفعة العائد في الائتمان السيادي، ونرى أن تعافي السندات المحلية في الأسواق الناشئة دون تعافي سندات الخزانة الأميركية احتمال ضعيف. من المرجح أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى تخفيض تدفق الاستثمار في أوراق الدخل الثابت عموماً في الأسواق الناشئة، وبالتالي نحتاج إلى انخفاض أسعار الفائدة الأميركية لتشجيع تدفق الاستثمار إلى الأسواق الناشئة.

نات ويست:

نتوقع أن يطرح عام 2024 تحديات هيكلية أمام الأسواق الناشئة، وبشكل عام، نتبنى نهجاً دفاعياً في بداية السنة، باستثناء الهند والمكسيك، حيث تهيمن عوامل ومؤشرات أساسية متفوقة.

“ند ديفيز ريسيرش” (Ned Davis Research):

نتوقع أن تستمر السوق العالمية للأسهم في الصعود على مستوى العام، ولكن ليس بدون تقلبات. وفي حين ستشارك الأسهم الأمريكية في موجة الصعود في النصف الأول، فإنها قد تتنازل عن قوتها النسبية للأسواق الناشئة وربما غيرها من الأسواق ذات القيمة الأفضل.

نحن حالياً نوصي بزيادة الوزن النسبي للسوق الأمريكية، ونرى الاستثمار في الأسواق الناشئة تماشياً مع تقديرات السوق، غير أننا سنراقب نماذجنا لمعرفة ما إذا كان هناك ما يبرر تغيير هذه الأوزان خلال العام.

من المتوقع أن يعزز ضعف قيمة الدولار من الاتجاه الصعودي للذهب ويمثل فرصة لأسهم الأسواق الناشئة، وهي رخيصة نسبياً.

مازلنا نوصي بزيادة الوزن النسبي للاستثمار في ديون الأسواق الناشئة، كما فعلنا طوال العام تقريباً، على الرغم من قوة الدولار بوجه عام. من المتوقع أن يساعد ضعف الدولار الأسواق الناشئة على مواصلة التفوق في الأداء. ولكن إذا هيمنت المخاوف المتعلقة بنمو الاقتصاد، فلن نتردد في تقليل المخاطرة في حالة انكسار هذا الاتجاه.

نوفين:

نتوقع أن تقل مخاطر قوة الدولار على الأسواق الناشئة في العام المقبل، لكننا نعتقد أيضاً أن المخاطر الجيوسياسية قد تمثل عقبة أو رياحاً معاكسة. وفي الأسواق الناشئة، نشعر بالقلق تجاه الصين نظراً لضعف توقعات النمو، لكننا نرى فرصاً لزيادة القيمة في البرازيل (أسعار فائدة مواتية على خلفية التضخم) وفي المكسيك، التي تستفيد من اتجاه المصانع إلى نقل بعض خطوط الإنتاج إلى الأسواق القريبة.

بيكتت أسيت مانجمنت:

الأوضاع الاقتصادية ستصبح أفضل كثيراً في الأسواق الناشئة. ونتوقع أن تسجل اقتصادات هذه الأسواق نموا قويا بنسبة 3.9% في العام الحالي. علامات الاستفهام التي تحيط بأداء الاقتصاد الصيني تدفعنا إلى تفضيل سندات الأسواق الناشئة على أسهمها.

بيمكو:

في الأسواق الناشئة، نوصي بزيادة الوزن النسبي للسندات في البلدان التي تتمتع بجودة ائتمانية عالية، وأسعار فائدة حقيقية مرتفعة، وتقييمات جاذبة وفرص جيدة لتحقيق عوائد. وتحتل البرازيل والمكسيك مكانة بارزة، حيث عملية خفض التضخم متواصلة وأسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة بشكل واضح.

روبكو:

نتوقع نقطة دخول جيدة للاستثمار في الأسواق الناشئة مع بلوغ الدولار ذروة ارتفاعه وظهور نتائج مجموعة الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الصين مؤخراً، والتي تعطي دفعة للأسواق الناشئة بوجه عام. ومع ذلك، فإن النمو المتوقع لربحية الأسهم لمدة 12 شهراً بنسبة 15% لا يزال يمثل عقبة كبيرة للغاية يجب مواجهتها على خلفية الركود الاقتصادي في مجموعة السبع.

شرودرز:

العوائد المحتملة والجاذبة فعلاً للاستثمار في أوراق الدخل الثابت للأسواق الناشئة سوف تتلقى دفعة إضافية إذا أتم الدولار الأمريكي دورة صعوده المفرط. فقيمة الدولار مبالغ فيها إلى حد كبير، وقد بدأ العجز المزدوج غير المستدام في الولايات المتحدة الآن يمثل عقبة رئيسية في مواجهة العملة الخضراء.

تطرح الديون الدولارية في الأسواق الناشئة أيضاً فرصاً جاذبة لتحقيق الأرباح، ولا سيما من العوائد المرتفعة على الديون السيادية. فمازالت فروق العائد عند مستويات عالية من الناحية التاريخية، غير أن هناك ما يبرر اتباع نهج حذر وانتقائي تجاه هذا القطاع.

نعتقد بأن دورة الصعود طويلة الأجل في أسواق السلع بعد الجائحة لا تزال قائمة، وهي تمثل أيضاً قوة دافعة إيجابية محتملة للعديد من سندات وعملات الأسواق الناشئة.

“تي روي برايس” (T. Rowe Price):

تحظى أسهم الأسواق الناشئة بتقييم جذاب نسبة إلى الأسواق المتقدمة. ونرى فرصاً منتقاة في الصين، على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي.

تتميز السندات المحلية في الأسواق الناشئة وعملاتها أيضاً بتقييم جذاب. وينتظر أن يتلقى هذا القطاع دعماً من السياسة التيسيرية المتوقعة للبنوك المركزية، وانخفاض معدلات التضخم، واحتمال ارتفاع معدلات النمو. ولا تزال العوائد على سندات الأسواق الناشئة الدولارية جذابة. وينتظر أن يؤثر ضعف الدولار إيجابياً على اقتصادات هذه الأسواق.

يو بي إس:

نتوقع ظهور فرص منتقاة في قطاعات الائتمان الأعلى خطراً، شاملة الائتمان مرتفع العائد وسندات الأسواق الناشئة. ومع ذلك، تتزايد احتمالات التعثر والتخلف عن سداد الالتزامات بسبب تشديد معايير الإقراض، وارتفاع تكلفة إعادة التمويل، وتباطؤ النمو الاقتصادي.

فانغارد:

تشير توقعاتنا إلى زيادة احتمال أن تظهر فرص أعلى خارج الولايات المتحدة من منظور مستثمر بالدولار. ونتوقع عوائد سنوية لمدة 10 سنوات بنسبة تتراوح بين 7% و9% في الأسواق المتقدمة باستثناء الولايات المتحدة، وبنسبة تتراوح بين 6.6% و8.6% للأسواق الناشئة.

ويلز فارغو:

مازلنا نتوقع تكتيكياً بيئة معتدلة وملائمة من ضعف الدولار مع نهاية العام. ويرجح أن تستفيد الأسواق الناشئة مرتفعة العائد، وعملات مجموعة العشر بمعامل المخاطر المرتفع“بيتا” (مثل الدولار الأسترالي والكرون النرويجي وغيرهما) من استقرار وانخفاض أسعار الفائدة طويلة الأجل في الولايات المتحدة، وعدم تحقق توقعات الركود في المدى القريب.





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