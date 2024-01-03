الأسهم الاوروبية ترتفع في المستهل رغم تراجع معنويات المستثمرين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت غالبية الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، رغم تراجع معنويات المستثمرين إثر ضعف أداء الأسواق المالية خلال أول جلسات العام الجديد، وعقب صدور بيانات إيجابية حول البطالة في إسبانيا.
وصعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.14% إلى 479 نقطة.
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وزاد مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.26% إلى 7741 نقطة، بينما استقر“داكس” الألماني عند 16780 نقطة، كما استقر“كاك” الفرنسي عند 7529 نقطة.
وارتفع سهم“ميرسك” الدنماركية المتداول في بورصة كوبنهاجن بنسبة 4.80% عقب إعلانها يوم أمس استمرار تعليق مرور سفنها في البحر الأحمر وسط التهديدات الأمنية في المنطقة.
وأوضحت بيانات وزارة العمل الإسبانية التي صدرت اليوم، انخفاض عدد العاطلين عن العمل بنسبة 1% أو ما يعادل 27.375 ألف نسمة في ديسمبر على أساس شهري.
وعلى الصعيد السنوي، تراجعت البطالة في إسبانيا بنسبة 4.6% أو ما يعادل 130.197 ألف نسمة خلال ديسمبر مقارنة بالشهر المناظر من العام السابق.
المصدر:
MENAFN03012024000202011048ID1107679604
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