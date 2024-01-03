الأسهم الاوروبية ترتفع في المستهل رغم تراجع معنويات المستثمرين

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت غالبية الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، رغم تراجع معنويات المستثمرين إثر ضعف أداء الأسواق المالية خلال أول جلسات العام الجديد، وعقب صدور بيانات إيجابية حول البطالة في إسبانيا.

وصعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.14% إلى 479 نقطة.

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وزاد مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.26% إلى 7741 نقطة، بينما استقر“داكس” الألماني عند 16780 نقطة، كما استقر“كاك” الفرنسي عند 7529 نقطة.

وارتفع سهم“ميرسك” الدنماركية المتداول في بورصة كوبنهاجن بنسبة 4.80% عقب إعلانها يوم أمس استمرار تعليق مرور سفنها في البحر الأحمر وسط التهديدات الأمنية في المنطقة.

وأوضحت بيانات وزارة العمل الإسبانية التي صدرت اليوم، انخفاض عدد العاطلين عن العمل بنسبة 1% أو ما يعادل 27.375 ألف نسمة في ديسمبر على أساس شهري.

وعلى الصعيد السنوي، تراجعت البطالة في إسبانيا بنسبة 4.6% أو ما يعادل 130.197 ألف نسمة خلال ديسمبر مقارنة بالشهر المناظر من العام السابق.





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