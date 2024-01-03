19.2 مليار جنيه استثمارات مشروعات التنمية في سوهاج وقنا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن ما أحدثه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في الأربع محافظات المستهدفة“سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا”، تجاوزت كل التوقعات والأهداف التنموية التي وضعتها الحكومة، بالتعاون مع البنك الدولي، خلال الست سنوات السابقة، منذ بداية البرنامج في عام 2018.
وأضاف أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعكس ليس فقط جدية الحكومة في تنمية وتطوير المناطق المتأخرة تنموياً من خلال منهجية فريدة تعتمد على تعزيز تنافسية المحافظات وتمكينها من قيادة عملية التنمية الاقتصادية المحلية وتقديم الخدمات عالية الجودة للمواطنين، ولكن أيضاً حرص الحكومة المصرية على إرساء سياسات ونظم عمل داعمة لوحدات الإدارة المحلية تتسم بدرجة من اللامركزية المالية والإدارية والاقتصادية.
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وكشف وزير التنمية المحلية، أن إجمالي استثمارات المشروعات الجارية والمنتهية في محافظتي سوهاج وقنا حتي نهاية عام 2023 بلغت نحو 19.2 مليار جنيه لتنفيذ نحو 5130 مشروعاً، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 4409 مشروع وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 721 مشروع.
وأشار إلى أنه بنهاية نصف العام المالي من 2023-2024، تم الانتهاء من عدد كبير من المشروعات التي أثمرت عن الانتهاء وبدء تشغيل 7 مشروعات صرف صحي متكامل و12 مشروع مد وتدعيم خدمات الصرف الصحي بإجمالي استثمارات بلغت 3.5 مليار جنيه، بالإضافة الى إحياء استثمارات متعثرة بتكلفة تتعدي 6 مليارات جنيه، وتنفيذ 4 محطات مياه شرب، و34 مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، فضلاً عن مشروعات منفذة بلغت نحو 738 مشروع رصف طرق، و49 مشروع رصف جاري الانتهاء منها، و30 كوبري سيارات وأنفاق، و95 مشروع تطوير ورفع كفاءة الميادين والحدائق العامة والمناطق الحضرية و14 مشروع تغطية ترع في 13 قرية ومدينة.
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