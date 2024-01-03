19.2 مليار جنيه استثمارات مشروعات التنمية في سوهاج وقنا

MENAFN - Al-Borsa News) قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن ما أحدثه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في الأربع محافظات المستهدفة“سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا”، تجاوزت كل التوقعات والأهداف التنموية التي وضعتها الحكومة، بالتعاون مع البنك الدولي، خلال الست سنوات السابقة، منذ بداية البرنامج في عام 2018.

وأضاف أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعكس ليس فقط جدية الحكومة في تنمية وتطوير المناطق المتأخرة تنموياً من خلال منهجية فريدة تعتمد على تعزيز تنافسية المحافظات وتمكينها من قيادة عملية التنمية الاقتصادية المحلية وتقديم الخدمات عالية الجودة للمواطنين، ولكن أيضاً حرص الحكومة المصرية على إرساء سياسات ونظم عمل داعمة لوحدات الإدارة المحلية تتسم بدرجة من اللامركزية المالية والإدارية والاقتصادية.

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وكشف وزير التنمية المحلية، أن إجمالي استثمارات المشروعات الجارية والمنتهية في محافظتي سوهاج وقنا حتي نهاية عام 2023 بلغت نحو 19.2 مليار جنيه لتنفيذ نحو 5130 مشروعاً، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 4409 مشروع وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 721 مشروع.

وأشار إلى أنه بنهاية نصف العام المالي من 2023-2024، تم الانتهاء من عدد كبير من المشروعات التي أثمرت عن الانتهاء وبدء تشغيل 7 مشروعات صرف صحي متكامل و12 مشروع مد وتدعيم خدمات الصرف الصحي بإجمالي استثمارات بلغت 3.5 مليار جنيه، بالإضافة الى إحياء استثمارات متعثرة بتكلفة تتعدي 6 مليارات جنيه، وتنفيذ 4 محطات مياه شرب، و34 مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، فضلاً عن مشروعات منفذة بلغت نحو 738 مشروع رصف طرق، و49 مشروع رصف جاري الانتهاء منها، و30 كوبري سيارات وأنفاق، و95 مشروع تطوير ورفع كفاءة الميادين والحدائق العامة والمناطق الحضرية و14 مشروع تغطية ترع في 13 قرية ومدينة.