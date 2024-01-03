مبيعات المصريين والأجانب تدفع البورصة للتراجع 0.26%

MENAFN - Al-Borsa News) تباينت مؤشرات البورصة بمستهل تداولات جلسة اليوم الأربعاء، وسط صافي بيع من المصريين والأجانب بقيمة 6 مليون جنيه و2.3 مليون جنيه.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 انخفاضاً بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 25436 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 5678 نقطة.

موضوعات1.463 مليون نسمة زيادة في عدد سكان مصر خلال عام “وان فاينانس” تنهي أول إصدار توريق بقيمة 616 مليون جنيه 19.2 مليار جنيه استثمارات مشروعات التنمية في سوهاج وقنا

كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 8156 نقطة، بينما انخفض مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.05% ليصل لمستوى 30872 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 638.8 مليون جنيه، من خلال تداول 247.3 مليون سهم، بتنفيذ 28 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 190 شركة مقيدة، ارتفع منها 86 سهمًا، وتراجع 30 سهم٫ في حين لم تتغير أسعار 74 سهمًا آخرين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.76 تريليون جنيه.

وتوجه المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع بصافي قيمة 6 مليون جنيه، و2.3 مليون جنيه فيما توجه العرب نحو الشراء بصافي قيمة 8.3 مليون جنيه على التوالى.