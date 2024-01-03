مبيعات المصريين والأجانب تدفع البورصة للتراجع 0.26%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تباينت مؤشرات البورصة بمستهل تداولات جلسة اليوم الأربعاء، وسط صافي بيع من المصريين والأجانب بقيمة 6 مليون جنيه و2.3 مليون جنيه.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 انخفاضاً بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 25436 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 5678 نقطة.
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كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 8156 نقطة، بينما انخفض مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.05% ليصل لمستوى 30872 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 638.8 مليون جنيه، من خلال تداول 247.3 مليون سهم، بتنفيذ 28 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 190 شركة مقيدة، ارتفع منها 86 سهمًا، وتراجع 30 سهم٫ في حين لم تتغير أسعار 74 سهمًا آخرين.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.76 تريليون جنيه.
وتوجه المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع بصافي قيمة 6 مليون جنيه، و2.3 مليون جنيه فيما توجه العرب نحو الشراء بصافي قيمة 8.3 مليون جنيه على التوالى.
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