وان فاينانس تنهي أول إصدار توريق بقيمة 616 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) أنهت شركة وان فاينانس لخدمات التمويل الاستهلاكي أول إصدار توريق بقيمة 616 مليون جنيه، ضمن برنامج إصدار سندات توريق متعدد الإصدارات.

تم الإصدار على ثلاث شرائح بآجال استحقاق تتنوع بين 13 شهرًا، 36 شهرًا، و48 شهرًا بقيم تبلغ 131.8 مليون جنيه، 328.9 مليون جنيه، و155.3 مليون جنيه على التوالي.

موضوعاتمبيعات المصريين والأجانب تدفع البورصة للتراجع 0.26% البورصة توقف التداولات على سهم“بلتون” للتأكد من الدمج “عبداللطيف” يرفع حصته في“المصرية العقارية” إلى 5.93%

وأكد عمرو عبد المقصود، رئيس القطاع المالي لشركة وان فاينانس، أن إتمام الإصدار يعد إشارة إيجابية من الجهات التمويلية المشاركة، مما يعزز من قدرة الشركة التمويلية خلال الفترة المقبلة، متوقعاً أن تسهم حصيلة هذا الإصدار في تعزيز مستويات السيولة.

من جهة أخرى، أوضح حازم مدني، الرئيس التنفيذي لشركة وان فاينانس، أن الإصدار هو جزء من برنامج إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات جنيه.

وأضاف مدنى أن حصيلة عملية التوريق ستسهم في قدرة الشركة على تحقيق أهدافها في تعزيز الشمول المالي من خلال طرح منتجات مالية متنوعة لتعزيز القدرة الشرائية لعملاء الشركة وتلبية احتياجاتهم المتنوعة، إضافة إلى التوسع في عمليات التمويل وتحقيق نمو مستدام وتحسين مستويات الربحية واستهداف فئات مختلفة في السوق المصري.

يأتي الإصدار من خلال مشاركة مؤسسات مالية رئيسية، حيث قام البنك التجاري الدولي بدور المستشار المالي ومدير الطرح ومروج الاكتتاب، وقام البنك العربي الإفريقي بالتعاون مع البركة كابيتال بدور الكفيلين وتغطية الاكتتاب.

وقام البنك العربي الإفريقي الدولي بدور أمين الحفظ، وتولى مكتب الدريني دور المستشار القانوني، في حين قام مكتب بيكر تيللي بدور المدقق المالي.

يُذكر أن شركة وان فاينانس لخدمات التمويل الاستهلاكي حصلت على رخصة مزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية في إبريل 2022، بمشاركة كل من شركة أيادي للاستثمار والتنمية وشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر وشركة البريد للاستثمار.