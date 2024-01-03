وان فاينانس تنهي أول إصدار توريق بقيمة 616 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أنهت شركة وان فاينانس لخدمات التمويل الاستهلاكي أول إصدار توريق بقيمة 616 مليون جنيه، ضمن برنامج إصدار سندات توريق متعدد الإصدارات.
تم الإصدار على ثلاث شرائح بآجال استحقاق تتنوع بين 13 شهرًا، 36 شهرًا، و48 شهرًا بقيم تبلغ 131.8 مليون جنيه، 328.9 مليون جنيه، و155.3 مليون جنيه على التوالي.
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وأكد عمرو عبد المقصود، رئيس القطاع المالي لشركة وان فاينانس، أن إتمام الإصدار يعد إشارة إيجابية من الجهات التمويلية المشاركة، مما يعزز من قدرة الشركة التمويلية خلال الفترة المقبلة، متوقعاً أن تسهم حصيلة هذا الإصدار في تعزيز مستويات السيولة.
من جهة أخرى، أوضح حازم مدني، الرئيس التنفيذي لشركة وان فاينانس، أن الإصدار هو جزء من برنامج إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات جنيه.
وأضاف مدنى أن حصيلة عملية التوريق ستسهم في قدرة الشركة على تحقيق أهدافها في تعزيز الشمول المالي من خلال طرح منتجات مالية متنوعة لتعزيز القدرة الشرائية لعملاء الشركة وتلبية احتياجاتهم المتنوعة، إضافة إلى التوسع في عمليات التمويل وتحقيق نمو مستدام وتحسين مستويات الربحية واستهداف فئات مختلفة في السوق المصري.
يأتي الإصدار من خلال مشاركة مؤسسات مالية رئيسية، حيث قام البنك التجاري الدولي بدور المستشار المالي ومدير الطرح ومروج الاكتتاب، وقام البنك العربي الإفريقي بالتعاون مع البركة كابيتال بدور الكفيلين وتغطية الاكتتاب.
وقام البنك العربي الإفريقي الدولي بدور أمين الحفظ، وتولى مكتب الدريني دور المستشار القانوني، في حين قام مكتب بيكر تيللي بدور المدقق المالي.
يُذكر أن شركة وان فاينانس لخدمات التمويل الاستهلاكي حصلت على رخصة مزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية في إبريل 2022، بمشاركة كل من شركة أيادي للاستثمار والتنمية وشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر وشركة البريد للاستثمار.
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