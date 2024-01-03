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هل تتفوق عوائد السندات الأمريكية الاستثمارية على نظيرتها الخردة هذا العام؟

1/3/2024 4:20:38 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) من المتوقع أن تتفوق عوائد السندات الأمريكية ذات الدرجة الاستثمارية على الديون الخردة -عالية المخاطر- خلال العام الحالي، وذلك لأول مرة منذ عام 2000، حسبما نقلت“بلومبرج” عن كل من“جيه بي مورجان” و”مورجان ستانلي”.

ويرى“مورجان ستانلي” أن الديون التي تصدرها الشركات ذات الدرجة الاستثمارية أكثر حساسية لارتفاع الفائدة، وعلى حاملي تلك السندات الاستفادة من خفض الفيدرالي لتكاليف الاقتراض المحتمل هذا العام، فضلاً عن أن تباطؤ النمو الاقتصادي قد يؤثر على أداء الديون ذات التصنيف المنخفض.

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كما ترى شركة إدارة الأصول المؤسسية“روبيكو” أن عدم اليقين المتعلق باحتمالية حدوث ركود في وقت لاحق هذا العام يدعم الائتمان ذا الدرجة الاستثمارية عن الديون مرتفعة العائد.

أما على المستوى العالمي، فكافحت الديون ذات الدرجة الاستثمارية للارتفاع في عام 2023، ولكن ارتفعت العائدات بحوالي 10% في نوفمبر وديسمبر، وهي أكبر قفزة تسجل على مدى شهرين على الإطلاق.


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