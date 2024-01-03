هل تتفوق عوائد السندات الأمريكية الاستثمارية على نظيرتها الخردة هذا العام؟

(MENAFN
- Al-Borsa News)
من المتوقع أن تتفوق عوائد السندات الأمريكية ذات الدرجة الاستثمارية على الديون الخردة -عالية المخاطر- خلال العام الحالي، وذلك لأول مرة منذ عام 2000، حسبما نقلت“بلومبرج” عن كل من“جيه بي مورجان” و”مورجان ستانلي”.
ويرى“مورجان ستانلي” أن الديون التي تصدرها الشركات ذات الدرجة الاستثمارية أكثر حساسية لارتفاع الفائدة، وعلى حاملي تلك السندات الاستفادة من خفض الفيدرالي لتكاليف الاقتراض المحتمل هذا العام، فضلاً عن أن تباطؤ النمو الاقتصادي قد يؤثر على أداء الديون ذات التصنيف المنخفض.
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كما ترى شركة إدارة الأصول المؤسسية“روبيكو” أن عدم اليقين المتعلق باحتمالية حدوث ركود في وقت لاحق هذا العام يدعم الائتمان ذا الدرجة الاستثمارية عن الديون مرتفعة العائد.
أما على المستوى العالمي، فكافحت الديون ذات الدرجة الاستثمارية للارتفاع في عام 2023، ولكن ارتفعت العائدات بحوالي 10% في نوفمبر وديسمبر، وهي أكبر قفزة تسجل على مدى شهرين على الإطلاق.
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