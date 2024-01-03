1.463 مليون نسمة زيادة في عدد سكان مصر خلال عام

بلغ عدد سكان مصر بالداخل بلغ 105.858 مليون نسمة، يوم الإثنين الموافق الأول من يناير 2024، وفقا للساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضاف الجهاز، اليوم الأربعاء، أن عدد سكان مصر بلغ 104.395 مليون نسمة يوم الأحد الموافـــق أول يناير 2023.

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وبذلك يكون قد تحققت زيادة سكانية (الفرق بين أعداد المواليد والوفيات) قدرها 1.463 مليون نسمة خلال سنة ميلادية.

أوضح أن معدل الزيادة الطبيعية 1.4% لعام 2023، حيث انخفضت أعداد الزيادة الطبيعية لعام 2023 بنسبة 8% مقارنة بعام 2022؛ لانخفاض أعداد المواليد خلال عام 2023 بحوالي 149 ألف وبنسبة 6.8% مقارنة بأعداد المواليد وخلال 2022، كما هــــو واضح من تطـور أعداد المواليد والوفيات والزيادة الطبيعية خلال الفترة 2019-2023.

وأشار إلى أن عدد المواليد بلغ 2.044 مليون مولودا خلال عام 2023 وفقاً للبيانات الأولية المسجلة بقاعدة بيانات المواليد والوفيــات بوزارة الصحـــة والسكـــان، منخفضا بحوالي 149 ألف مولود مقارنة بالعام السابق 2022 (2.193 مليون مولود) حيث بلغ متوسط عدد المواليد 5599 مولود يومياً أي 233 مولود في الساعة، أي 3.9 مولـود في الدقيقـة، بما يعني مولود كـل 15.4 ثانية.

وأوضح أن أعداد المواليد المسجلة خلال عام 2023 نحو 2.044 مليون مولود، حيث بلغ متوسط أعداد المواليد اليومية 5599 مولود، فيما بلغ متوسط أعداد المواليد كل ساعة 233 مولود، وسجل متوسط أعداد المواليد كل دقيقة 3.9 مولود، ومولود كل 15.4 ثانية.

وأشار إلى أن معدل المواليد انخفض وفقاً للبيانات الأولية من 21.1 لكل ألف من السكان عام 2022 إلى 19.4 في الألف عام 2023 حيث سجلت محافظــات (أسيوط، سوهــاج، قنا، المنيا، الأقصر) أعلى معــدلات مواليد (25، 24، 24، 23، 23) لكل ألف من السكان على الترتيب.

سجلت محافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية والسويس والغربية أقل المعدلات (12، 16، 16، 16، 17) لكل ألف من السكان على الترتيب.

ونوه الجهاز إلى أنه يلاحظ تراجع أعداد المواليد خلال آخر 5 سنوات والذي يعكس الجهود الملموسة في مواجهة الزيادة السكانية وهو ما أظهرته أيضاً بيانات مسح صحة الأسرة المصرية لعام 2021، حيث انخفض معدل الإنـجاب من 3.5 مولود لكل سيدة عام 2014 إلى 2.85 مولود لكل سيدة.

وبالرغم من هذا التراجع إلا أن أعداد المواليد الحالية – والتي تتجاوز 2 مليون مولود سنويا – تستنزف موارد الدولة وتلتهم جهود التنمية وتمثل تحدياً تجاه ما تطمح إليه الدولة في خفض معدلات الإنـجاب للحد الذي يسمح بأن يجني أفراد المجتمع ثـمار التنمية.

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